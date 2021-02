Mand uden kørekort totalskadede bil

To yngre mænd kørte galt i en bil ved Grønnegården i Greve natten mellem tirsdag og onsdag klokken 01.02. Bilen skred ud på grund af det glatte føre, så bilen mistede vejgrebet og påkørte et skilt og en lygtepæl. En patrulje traf de to mænd på 18 og 25 år fra Greve og Ølstykke, som ikke var kommet noget til ved uheldet, men der skete skader på bil og skilt og lygtepæl.

Den 25-årige mand, som havde ført bilen, havde ikke noget kørekort, så han blev sigtet for kørsel uden førerret. Det var 3.gang han kørte indenfor 3 år, så politiet havde mulighed for at beslaglægge hans bil med henblik på konfiskation. Patruljen fandt dog ikke grundlag for at indlede en konfiskationssag, da bilen var totalskadet efter uheldet og derfor ikke forventedes at komme ud at køre igen. Den 25-årige blev vejledt af politiet om, at politiet kan tage hans bil, hvis han igen bliver taget i at køre uden kørekort. Føreren vil senere høre mere fra politiet i sagen.