Mand skabte utryghed og fik hjælp

Torsdag klokken 16.47 fik politiet en henvendelse om en mand, der virkede uligevægtig og i øvrigt opførte sig meget udadreagerende over for andre personer og genstande i området ved busholdepladsen. Politiet fik kontakt til en 28-årig mand fra Greve, som efter en lægelig vurdering blev skønnet at have behov for yderligere behandling som følge af hans mentale uligevægt. Den 28-årige blev ved politiets foranstaltning indlagt på et sygehus til fornøden behandling.