Mand fik tæv - politiet efterlyser lys Passat

Omkring klokken 13.35 fik politiet en anmeldelse om, at der havde været en disputs på parkeringspladsen, som efter alt at dømme begyndte med, at en bil påkørte en anden.

Herefter røg to andre parter i totterne på hinanden. Politiet ved ikke, hvad der er årsagen til det. De oplyser dog, at de har talt med personen, der fik tæv. Han skulle efter alt at dømme have det ok.