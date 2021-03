Mand fængslet for skudepisode

En 26-årig mand er her til eftermiddag blevet fængslet i fire uger. Han er mistænkt for en skudepisode i Ishøj fredag aften.

Den 26-årige mistænkes for at have skudt flere gange mod et hus i Ishøj fredag den 5. marts kl ca. 23. Ingen personer kom noget til ved skyderiet.