Mand dømt for at true kvinde

De oprindelige anklager var langt hårdere, da truslerne skulle have været akkompagneret med en pistollignende genstand, som pegede han mod kvinden - men det fandt retten ikke bevist. Det samme gjaldt et andet forhold, hvor manden skulle have ringet og sms'et trusler til kvinden, men her var kvindens vidneudsagn for usammenhængende og udetaljeret til at retten troede på hende.