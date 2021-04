Mand anholdt og sigtet for narko- og spritkørsel

Lørdag klokken 23.07 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 34-årig mand fra Greve for kørsel i en personbil på Hundige Centervej. Politiet mistænker ham for at være påvirket af både alkohol og narkotika under kørslen. Han blev løsladt efter udtagelse af blodprøver til nærmere undersøgelse for alkohol og euforiserende stoffer