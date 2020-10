Mal kosmiske akvareller og tag på kunstsafari med Fluen Finn

Efterårsferiens aktiviteter for børn står i farvernes tegn med inspiration fra særudstillingen Baron Rosenkrantz - Farvernes mystik. I ARKENs efterårsferieworkshop inviteres børn og deres familier med på en kreativ, kosmisk rejse ind i den danske kunstner og baron Arild Rosenkrantz' fabulerende billedunivers fyldt med mystiske og mytiske figurer. Sammen med en underviser går deltagerne først på opdagelse i udstillingen og ser nærmere på de ukendte verdner og væsener, som Rosenkrantz malede frem i sine malerier med regnbuens syv spektralfarver. I ARKENs værksted kan deltagerne derefter skabe deres egne vilde og flydende universer udstyret med akvarelpapir og -farver. Hvordan føles et rødt univers? Og hvilket humør får man i en orangegul verden? Når farverne er tørre, er det tid til at klippe ud og sætter sammen til helt nye universer med planeter, stjerner, kometer og mystiske beboere. Der er efterårsferieworkshop dagligt fra kl. 14-16 tirsdag til lørdag i uge 42. Workshoppen henvender sig til børn i alderen 8-12 år og deres voksne. Det koster 30 kr. pr. deltagende barn og tilmelding er nødvendig. Læs mere på arken.dk/kalender.