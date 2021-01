Se billedserie Kander er i høj kurs blandt nogle af de ældre malere, mens de små figurer er et hit blandt børnene. Foto: Kim Rasmussen.

Mal din egen keramik: Sabrina åbner kreativt værksted, når hun må

Hos Keramik By S er det muligt at male sin egen keramik, så de får et personligt look. Det er et hit hos både børn og voksne og en fin aktivitet til børnefødselsdage

22. januar 2021

Hvordan lyder det med en børnefødselsdag for en flok 11-årige piger, hvor den ikke står på legeland eller et hus fuld af overgearede preteens, der kravler på væggene og efterlader et hjem i kaos og forældrene fuldstændig udkørt?

Er du en af dem, der tænker, det kunne være rart, så kan det være, at du skulle invitere Sabrina Elouni med, næste gang du inviterer klassen hjem til fødselsdag. Hun opdagede nemlig selv, at hun havde hemmeligheden til at bevare husfreden, da hun i sommeren 2019 stod for underholdningen til sin nieces fødselsdag.

Den blev holdt hos hendes bror og svigerinde, og på bordet stod keramik, maling og pensler, og så kunne børnene ellers give sig i kast med at dekorere egne keramikfigurer, kopper eller tallerkener.

- Det var et kæmpe hit, og jeg kan huske, at min bror så helt mærkeligt på mig. Han var helt overrasket over, at børnene sad helt fordybede og malede, og at de nærmest ikke skulle gøre noget i løbet ad festen, siger Sabrina Elouni.

Et år forinden var hun så småt begyndt at tilbyde Paint Your Own Pottery-kurser, som er det navn, fænomenet med at male og designe sin egen keramik går under. Her lånte hun i første omgang et lokale i sin mors lejlighedskompleks, hvor gæsterne kom på besøg, og hun nåede at afholde en seks-syv workshops, inden coronakrisen satte en kæp i hjulet.

Til gengæld fandt hun ud af, at mange forældre savnede noget at lave med børnene, da der for første gang blev lukket ned i marts sidste år. Der kom ekstra godt salg i de kasser, hun sammensætter, så man kan male sin egen keramik i hjemmet.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg tror, jeg omsatte for 25.000 kroner på en enkelt uge op til påske, siger hun.

Sabrina Elouni glæder sig til for alvor at slå dørene op, når de mange coronarestriktioner bliver lempet. Foto: Kim Rasmussen.

Åbner butik Succesen gav hende blod på tanden, og i november underskrev hun en lejekontrakt på et lokale i Mosede Center for at åbne krea-værkstedet Keramik By S. Her vil hun efter planen holde åbent hver søndag, når landet en gang åbner op, og her vil man have mulighed for at komme ned og udfolde sig kreativt med maling og keramik. Det er også planen, at lokalet kan bruges til at holde børnefødselsdage og andre arrangementer.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på at kunne åbne nu her i januar, men jeg har været realistisk hele vejen i gennem, og jeg tror, at vi som minimum skal på den anden side af februar, før vi kan få lov til at åbne, siger Sabrina Elouni.

Faktisk er det lidt held i uheld, at corona tvinger hende til at holde lukket, for siden hun lejede lokalet, har hun fået nyt job, som hun selvfølgelig skal passe ved siden af butikken.

- Jeg glæder mig til at komme i gang med begge dele, men når jeg nu er tvunget til at holde butikken lukket, kan jeg fokusere 100 procent på at få en god start på mit nye arbejde, siger hun.

- Heldigvis er min nye arbejdsgiver indforstået med, at jeg har min hobbyvirksomhed ved siden af, og de støtter mig fuldt ud i det, siger hun.

Allerede i december kunne de første kunder dog få en smagsprøve, da Sabrina Elounis slog dørene op i weekenden 5. og 6. december, så børn kunne komme ned og lave julegaver. 44 personer nåede at besøge butikken, fortæller Sabrina Elouni.

- Det var alt fra børn til pensionister, som kom ned forbi, siger Sabrina Elouni, der også håber, at hendes nye butik kan være med til at sparke lidt liv i Mosede Centeret, hvor kiosken lige er lukket ned og yderligere et lokale står tomt for tiden.

Tomt er der ikke i Sabrina Elounis butik. Her er der både blevet malet, bordene er sat op, og keramikken er kommet på hylderne. Hun har selv sat lokalet i stand med hjælp fra sin kæreste, som er håndværker.

- Nu mangler jeg bare nogle billeder på væggen og nogle kunder i butikken, siger hun.