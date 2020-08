Maj har købt en elscooter, så hun og hunden Bobby kan komme rundt i byen, da Maj Kristensen er dårligt gående. Men hun kan ikke lade den i Vildtbanegård, hvor hun bor. Foto: Søren Schaadt Larsen

Maj kan ikke lade sin elscooter, hvor hun bor

Sydkysten - 29. august 2020 kl. 18:41 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Maj Kristensen fra Vildtbanegård er dårligt gående på grund af en ødelagt ryg, og har derfor købt en kabinescooter, som kører på el.

- Jeg kan let komme rundt i området med den, forklarer hun og viser køretøjet frem. En blå, trehjulet scooter, som kan køre op til 30 kilometer i timen. Der er lige plads til Maj Kristensen og hunden Bobby.

Nu har hun dog fået et problem:

- Jeg valgte, at den skulle køre på strøm, men jeg havde ikke overvejet, hvor svært det var, at få ladet den op. Der er ingen ladestandere i Vildtbanegård, forklarer Maj Kristensen og understreger, hvorfor hun ikke ville have benzin:

- Det er jo ikke den vej, vi skal, siger hun. Lige nu klarer Maj Kristensen sig ved, at hun kan lade sin scooter op ved sin båd i havnen, men problemet opstår til vinter:

- Der bliver det koldt og besværligt at opholde sig så længe i båden, siger hun.

Vil klare sig selv Maj Kristensen har selv købt og betalt sin kabinescooter. Hun har ikke søgt kommunen om at blive visiteret til hjælpemidler. Hun mener ikke, at hun er handicappet nok til at ville få bevilliget hjælp, men samtidig er hun for dårligt gående til at undvære sin scooter.

Hun har forsøgt at finde forskellige løsninger. Blandt andet overvejede hun at lade sin kabinescooter stå bag bygningen, hvor hun så kunne lade den via en ledning fra sin 4. sals lejlighed.

- Men scooteren skal stå på p-pladsen, og det ville heller ikke være praktisk med et så langt kabel, siger Maj Kristensen.

- Jeg mangler lige lidt hjælp til det her, siger hun.

Ikke uvilje, men... Bestyrelsesformanden i Vildtbanegårds afdeling 2, Dorte Hjort, er ked af situationen på Maj Kristensens vegne, for der er ikke meget afdelingen kan gøre for at hjælpe:

- Det er ikke uvilje, men mangel på muligheder, forklarer hun.

- Hvis hun havde fået godkendt og bevilliget scooteren via kommunen, så var det kommunen, der stod for, at der blev sat strøm op til det, siger Dorte Hjort, som forklarer, at alle de ladestandere til el-scootere, som er i området er bevilliget af kommunen.

Hvis boligselskabet skal stå for at sætte en lader op, så er der, ifølge Dorte Hjort, flere problemer:

- Problematikken ligger i, hvor scooteren skal være henne. Det er jo ikke bare en handicapscooter, det er en helt lille bil, hun har købt. Det er problematikken ved at have den stående ved bygningen. Der er ikke plads, siger Dorte Hjort.

Ked af det - Jeg er ked af det på hendes vegne, men det er en svær situation, da vi ikke har el-ladestandere og ikke har faste p-pladser. Derfor kan vi ikke tilbyde folk, at de får en elstander, siger hun.

- Det ærgrer mig, at hun ikke kontaktede os før hun købte den, så vi kunne finde ud af, hvad det indebar, forklarer Dorte Hjort.

Maj Kristensen har altså ikke mange muligheder:

- Jeg ved ikke, hvordan jeg skulle have tænkt på at snakke med boligselskabet, når jeg ser så mange andre køre rundt på elscootere. Så troede jeg bare, at der ville være elstandere, forklarer Maj Kristensen, som er ked af meldingen.

- Det er først efter jeg købte den, at jeg fandt ud af, at det er et problem. Det havde jeg da ikke tænkt på overhovedet. Jeg ser dem i alle haver i stueetager. Mit problem er, at jeg ikke kan bo i stuen, siger hun, men understreger at hun er lykkelig for kabinescooteren, fordi den giver hende mulighed for at komme rundt:

- Jeg har købt den, fordi jeg har behov for den.