Magnet i underbukser udløste kæmpebøde

Det viste sig herefter, at chaufføren havde brugt en magnet til at snyde lastbilens takograf, og at han havde gemt magneten i underbukserne, for at politiet ikke skulle finde den. Det lykkedes dog ikke for ham at skjule magneten, og politiet mener at kunne bevise, at manden har anvendt magneten i alt tre gange.