Mads hjælper børn på ret kurs

- Jeg talte jævnligt med ham om opførsel, fremtoning, etik og vredeshåndtering - og da han viste interesse for at få et job i stedet for at kede sig med de forkerte, fandt vi ham et fritidsjob i en anden by. Nu har han en mentor, der hjælper ham i jobbet, han omgås andre - og han er gået fra vred på verden til meget glad og stolt, siger Mads Clausen.