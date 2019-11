Mads Vangsø: - Det er vigtigt med delmål

Se billedserie Den tidligere radio- og tv-vært Mads Vangsø krydsede Atlanten i en robåd. Det er en tur på 5000 km. Foto: Helle Midskov

Sydkysten - 23. november 2019

Mads Vangsø krydsede Atlanten i en robåd, det fortalte han om på årets sidste møde i Team Solrød, der blev holdt i Jersie Forsamlingshus. Det var en ordentlig saltvandsindsprøjtning, som de cirka 60 gæster i Team Solrød, fik, inden de gik om bord i julebuffeten ved erhvervsklubbens sjette arrangement i år.

- Nu fortæller jeg om min tur tværs over Atlanten. Det var 5000 km i en robåd. Jeg kan med det samme sige, overvej ikke at gøre det, sagde den tidligere radio- og tv-vært.

Mads Vangsø kiggede forbi Jersie Forsamlingshus for at fortælle om den barske rotur fra De Kanariske Øer til Caribien og om at sætte sig mål i livet.

Mads Vangsø har aldrig været bleg for at prøve kræfter med nye udfordringer, og han har derfor også et meget alsidigt cv, der næsten er lige så langt som den rotur over Atlanterhavet, som han fortalte om.

Han har været medskaber af "Tæskeholdet", dommer i "Scenen er din" og tv-vært på blandt andet melodigrandprix, TV 2 Zulu og "Big Brother". Han er også medejer af træningscenteret The Wolfpack Gym i København og har i mange år været vært på adskillige radioprogrammer. Senest har han skrevet bogen "Tværs over Atlanten med undertitlen - jagten på et umuligt mål", som udkom i foråret.

Svære mål

Mads Vangsø har haft det fornødne mod til at tage i mod nye udfordringer, når de bød sig, og han sagde også til de mange erhvervsfolk i Jersie forleden, at det er vigtigt, at man sætter sig mål.

Det skal være forskellige mål, der i udgangspunkt både kan være inden og uden for rækkevidde.

- Man skal huske, at det er vigtigt, at man har flere mål - end hovedmålet. Hvad nu hvis det glipper, så skal man have delmål, så man ikke bare giver op, og det hele falder til jorden, forklarede han, der opfordrede til vedholdenhed.

Han forsøger at vise sig selv og sine to døtre på 12 år og 16 måneder, at alt kan lykkes, hvis man arbejder for det, forklarede han, der tilskyndede til, at man ikke skulle tage den lette vej, men derimod tage den svære. Der ligger oplevelsen, forklarede han.

Da han og makkeren på turen, Lasse Wulff Hansen, forberedte sig på den 5000 km lange tur, var det deres mål, at de ville slå rekord, hvis de ikke opnåede det, så ville de være den hurtigste båd i mål i årets løb, hvis det heller ikke lykkedes for dem, så ville de have et eventyr af en rejse. Det sidste mål, hvis de øvrige glippede, var, at de overlevede turen.

De endte med at blive den hurtigste båd i mål, det var ikke muligt at slå rekord, da der var alt for vindstille i forhold til tidligere år.

Mads Vangsø ruskede også op i forsamlingen af erhversfolk med bemærkningen om, at man foruden mål skal huske, at alder ikke er en begrænsning i forhold til at tage i mod nye udfordringer. Tænk på - at jeg trods alt er 48 år, sagde han.

Han havde brugt to år på at forberede sig på den hårde ro-konkurrence, Talisker Whisky Atlantic Challenge, for derefter at ro den lange tur med sin ekskones mand i 49 dage. Han og makkeren, Lasse Wulff Hansen, skiftedes til at sove og ro i to timer døgnet rundt. Og han fortalte, at man aldrig vænner sig til den form for rytme. De havde vabler overalt og både psykisk og fysisk var de udmattede efter turen. Turen over Atlanterhavet var ikke Mads Vangsøs første livtag med ekstremsport. I 2014 løb han et ultramaraton på 250 kilometer gennem Sahara på fem dage.

Hvorfor

Hver gang Mads Vangsø har fortalt nogen om roturen - både før og efter turen, så har han altid fået spørgsmålet om, hvorfor han dog gjorde noget så ekstremt.

Grundlæggende er det svært for ham at gentage det samme igen og igen, og han er kommet frem til, at der nok ikke er noget endegyldigt svar.

- Der er en mulighed for, at "hvorfor?", som alle gerne vil have svar på, ikke findes. Jeg tror, der er mange svar, og at de er kontekstbestemte, forklarede han afslutningsvis, som nu læser filosofi på Københavns Universitet.

Team Solrød, der er erhvervsklubben for mindre og større virksomheder, der ønsker at støtte idrætten, sluttede aftenen af med kort at se tilbage på de arrangementer, der har været i årets løb. Team Solrød får stille og roligt flere medlemmer og er nu oppe på 57 virksomheder.

Teamets formand, borgmester Niels Hörup, fortalte, at det var Jersie Håndboldklubs Støtteforening, som havde modtaget årets Team Solrød pris på 10.000 kroner.