Se billedserie Milishia Moradi og Mikkel Weng var tidligere partifæller i Socialdemokratiets ungdomsafdeling. Nu er Milishia på valg hos Ishøjlisten, mens Mikkel Weng stiller op for S. Men de griner fortsat sammen, selv om de er konkurrenter. Foto: AF Søren Schaadt Larsen

Lygtepælene fyldt med plakater på under en time

Fra det blev lovligt at hænge plakater op, til lygtepælene i Ishøj var fyldt, gik der ikke lang tid.

Sydkysten - 23. oktober 2021 kl. 14:01 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

På Ishøjs store veje blev lygtepælene hurtigt fyldt op med plakater. Og det var tydeligt at se, at de fleste plakater ved Strandvejen og Ishøj Stationsvej var røde.

- Vi har fået lavet 800 plakater med Merete Amdisen, 80 A-plakater og så har hver kandidat fået tyve plakater hver, lød det fra Jørgen Højmark (S), som tog den ene side af Strandvejen mod Vallensbæk med sin søn.

De udgjorde sammen et af partiets 14 hold, som allerede inden opsætningen havde mødtes til kaffe, kage og regler.

Ved NEXT Sydkysten Gymnasium gik et andet Socialdemokratisk hold rundt. Her var det ungdomsafdelingen i form af Mikkel Weng og Petter Madsen Kirkegaard, som havde stige og plakater med i en indkøbsvogn.

Samtidig kom Milishia Moradi fra Ishøjlisten, som også tidligere har været en del af socialdemokraternes ungdomsorganisation.

- Må jeg låne jeres stige, spurgte hun og fik lov. De er stadig på god fod, og griner sammen, selv om de nu er konkurrenter og ikke længere partikammerater.

På spørgsmålet om, hvorvidt de unge mennesker i ungdomspartiet ikke har andre måder at nå folk på, end de gammeldags plakater, lød det, at plakaterne fortsat har en stærk funktion på flere områder:

- Mange er ikke klar over, at der er valg. Med plakaterne kan det være, at de bliver klar over det, forklarer Milishia Moradi og henviser til, at Ishøj har ligget meget lavt i valgdeltagelse ved det seneste kommunalvalg - nogle områder i byen lå under 50 procent.

Hun understreger samtidig, at plakaterne, fordi de er lavet af plastik kan genanvendes.

Petter Madsen Kirkegaard supplerede med, at plakaterne virker:

- Forskning peger på, at det har en virkning. At man ser nogle kendte ansigter igen og igen. Derfor gør man det, siger han, mens Mikkel Weng fortæller, at det er et supplement til resten af valgkampsindsatsen:

- Vi skal også ud og banke på døre, og på den måde samle stemmer.