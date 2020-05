Lotte har via SnakSammen videosamtaler med frivillige, såkaldte digitale besøgsvenner.

Lotte har fået digitale besøgsvenner

Sydkysten - 10. maj 2020 kl. 08:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere borgere fra Ishøj har under corona-krisen fundet nye fællesskaber via den digitale besøgstjeneste SnakSammen. Her tager de både tunge samtaler og diskuterer madopskrifter

- Det er da noget ensomt at være isoleret, og så er det rart at kunne se og snakke med et andet menneske. Få nogle nye input. Sådan lyder ordene fra 56-årige Lotte fra Ishøj, som under corona-nedlukningen har haft "besøg" af digitale besøgsvenner fra tjenesten SnakSammen.

Lotte er opereret for lungekræft og har i de seneste måneder været nødt til at isolere sig for at undgå corona-smitte. Det betyder, at hun ikke har set sine børn og børnebørn, ligesom hendes normale engagement som frivillig er sat på standby.

I stedet har Lotte via SnakSammen haft videosamtaler med frivillige, såkaldte digitale besøgsvenner.

Bag tjenesten står Røde Kors og Boblberg.dk, som begge i disse dage oplever en stigende efterspørgsel på digitale samtaler. Mens dele af Danmark bliver genåbnet, har mange mennesker nemlig stadig brug for menneskelig kontakt på en alternativ, ikke-fysisk måde.

Den kontakt kan de finde på snaksammen.dk, hvor det er muligt at booke en videosamtale med en af Røde Kors' 60 frivillige, digitale besøgsvenner.

Det tilbud har omkring 1.000 personer benyttet sig af i den seneste måneds tid.

Blandt dem er Lotte fra Ishøj, som nyder at kunne føre videosamtaler om alt mellem himmel og jord med de frivillige.

- Vi snakker om alt muligt. Lige fra madopskrifter til vores frivillige arbejde. Og så er det jo bare fantastisk, at man kan give hinanden et smil og bekræfte hinanden i, at det hele nok skal gå, siger Lotte.

SnakSammen er oprindeligt udviklet af Røde Kors, Boblberg og Faaborg-Midtfyn kommune, men er under corona-krisen blevet gjort landsdækkende med støtte fra TDC NET og Nordea-fonden.