Kenneth Kristensen og Kabelplus arbejder på at oprette en ny privat antenneforening, som kan overtage fællesantennen. Til det søger han nogle frivillige til den nye bestyrelse. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Lokalt kabel-firma vil konkurrere med fibernet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalt kabel-firma vil konkurrere med fibernet

Sydkysten - 17. april 2020 kl. 11:27 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kabelplus er ved at oprette en antenneforening, som kan byde ind på at købe fællesantennen af kommunen. På den måde vil de videreføre det eksisterende kobberkabel-system, hvor de fortsat vil udbyde kabel-bredbånd.

- Vi har et eksisterende anlæg, som fungerer godt. Men hvis man vælger at sælge til en kommerciel udbyder, så risikerer man at de graver kobberkablet op og graver fiber ned i stedet og hæver priserne, siger administrerende direktør i Kabelplus Kenneth Kristensen.

Kabelplus har siden 2017 drevet kommunens fællesantenne, hvor igennem en stor del af Ishøjs boliger får deres tv og internet.

Det er kommunen, der ejer fællesantennen, men det må de ikke ifølge lovgivningen. Og da de ikke må forære det væk, er de tvunget til at sælge det, og her håber Kabelplus, at en lokal antenneforening kan få lov, så det fortsat kan forsyne borgere med internet og tv-signal.

Kommunen derimod ønsker at sælge, og få borgerne til at tilkendegive interesse for fibernet i stedet.

- Fiberkablerne bliver det system, vi kommer til at køre på de næste 20-30 år er fiber. Det er det, man satser på. Hele den teknologiske udvikling, kommer til at køre endnu stærkere. Og det skal vi være parate til. Det kræver at vi hopper med på det, lyder det fra borgmester Ole Bjørstorp (S).

TDC Net har tilbudt, at hvis 80 procent af kommunens hustande tilkendegiver interesse for fibernet, vil selskabet etablere gratis fibernet i det meste af kommunen og tilkoble hustandene gratis.

- Så kommer de og graver det ned hurtigt. Ellers kommer der ikke gang i det, og så kommer det til at vente, siger Ole Bjørstorp.

Hos Kabelplus mener Kenneth Kristensen, at det er værd at vente, for fibernettet vil blive gravet ned uanset hvad. Han forklarer samtidig, at fællesantennen efter den seneste opdatering af hardwaren kan levere internet med tidsvarende hastigheder. Det medgiver et notat kommunen har fået udarbejdet.

Kenneth Kristensen fremhæver de prisstigninger, det kan give, hvis man overlader forsyningen af internet og tv til TDC eller Yousee.

- En tv-grundpakke hos os koster 123 kroner, mens den hos Yousee koster 299. Også i forhold til bredbånd kan vi levere billigere. Vi kan spare hustandene for mange hundrede kroner hver måned. Det tror jeg ikke, at lokalpolitikerne har spekuleret så meget over. De vil bare have fiber ud til borgerne. Det vi frygter, er at vi sælger til anden aktør og så kommer der prisstigninger igen, siger Kenneth Kristensen.

Derfor regner han med, at Kabelplus inden udgangen af april har stiftet en forening, som kan stille et tilbud til overtagelse af Ishøj Fællesantenne.

- Vi, Kabelplus, kommer til at agere fødselshjælpere, og overlader det efterfølgende til borgerne selv i foreningen. Så vil vi gennem foreningen tilbyde, at købe fællesantenneanlægget, og på den måde lade borgerne, som har betalt for anlægget overtage det igen, siger Kenneth Kristensen, som fortæller, at de får støtte af Forenede Danske Antenneanlæg, som er en sammenslutning af lokale antenneforeninger.

Kenneth Kristensen peger på, at fiberkablerne vil blive gravet ned uanset hvad, at TDC Nets tilbud kun er en fremskynding på et år eller to eller tre år, og han anser det som en mulighed, at antenneforeningen med tiden selv udvider de eksisterende 40 km fiberkabler, der allerede ligger under Ishøj.

- Fiberen skal nok komme. Men vi er helt sikre på, at en lokal udbyder vil være bedre. Det er billigere, ligesom der kan være lokale behov, som bliver varetaget bedre af lokale udbydere, siger han.

Ole Bjørstorp fortæller, at det er op til byrådet at beslutte, hvorvidt en antenneforening skal kunne overtage, men forklarer, at der er taget beslutning om, at der skal udlægges fiberkabler:

- Vi er nødt til at finde nogen, der har kapitalen til det, forklarer han og understreger at forsyningsikkerheden er afgørende.