Lokalt gymnasium går på YouTube

NEXT Sydkysten Gymnasium går online med årets orienteringsaften.

Sydkysten - 28. december 2020 kl. 18:14 Kontakt redaktionen

I januar er det fast tradition, at alle landets gymnasier åbner dørene for unge uddannelsessøgende og deres forældre. Den tradition har corona-pandemien i år sat en stopper for, og derfor har gymnasier landet over måtte tænke i nye baner.

Det gælder også Sydkysten Gymnasium i Ishøj, der udbyder både hhx, htx, stx og eux. I stedet for at invitere fysisk indenfor byder gymnasiet i år til en online orienteringsaften på YouTube.

- Corona har i den grad sat sit præg på skoleåret, så vi har hele tiden vidst, at det nok ikke ville kunne lade sig gøre at invitere gæster ind på vores gymnasium. Derfor har vi gennem længere tid forberedt os på en alternativ løsning, og vi er i fuld gang med at planlægge en spændende aften online på YouTube, fortæller rektor Lene Müller, der lover gæsterne en spændende aften.

- Selvom vi helst ville vise vores gymnasium frem fysisk, skal onlinegæsterne nok få et godt indtryk af vores gymnasium. De vil bl.a. kunne opleve interviews med elever og undervisere og såkaldte breakout-rooms, som de kan tilgå og høre om lige den gymnasieuddannelse, der interesserer dem. Derudover vil der blive mulighed for at stille spørgsmål til vores vejledere, som sidder klar på chat og telefon både under og efter orienteringsaftenen, forklarer Lene Müller.

Håber også at kunne invitere indenfor

Efter mange år med traditionelle orienteringsaftener på gymnasiet er hun spændt på, hvordan det nye koncept vil gå, men efter et år med mange udfordringer, er hun ikke så nervøs:

- Med hjemsendelserne i sidste forår, og de mange ekstra foranstaltninger, vi har skullet tage igennem efteråret, er vi nærmest blevet eksperter i at tænke nye løsninger det seneste år. Jeg er derfor sikker på, at vi kommer til at holde en rigtig god orienteringsaften online, fortæller Lene Müller

Lige nu er eleverne igen hjemsendt, i første omgang indtil den 4. januar, men Lene Müller håber, at det bliver muligt at genåbne gymnasiet hurtigt igen efter nytår. Først og fremmest så eleverne kan få en normal skoledag, men også for at give uddannelsessøgende mulighed for at besøge gymnasiet i mindre grupper.

- Vi vil meget gerne supplere online orienteringsaftenen med besøgsdage, hvor de uddannelsessøgende unge kan møde fysisk ind i mindre grupper og opleve vores gymnasium, inden de skal søge ind den 1. marts. Tiden må vise, om det kan lade sig gøre slutter Lene Müller

Online orienteringsaftenen løber af stablen på YouTube onsdag den 13. januar kl. 19. Det er muligt at læse mere om og tilmelde sig arrangementet på sydkystengym.dk/online.