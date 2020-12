Lokalt bryggeri kåret til årets bedste

Alefarm Brewing vandt titlen foran andre dygtige bryggerier på et marked, som er stærkt konkurrencepræget og som konstant bliver suppleret med nye ambitiøse spillere. Her har Alefarm Brewing ifølge Danish Beer Bloggers formået at skille sig ud i 2020 med sine smagfulde øl og sin nærværende historiefortælling.

- Kåringen af Alefarm Brewing som årets bryggeri er så fuldt fortjent, specielt efter hvad de har opnået her i 2020. De brygger efter min mening noget af de bedste humlede øl i Danmark, og så buldrer de derudad med fantastiske tiltag i deres pipeline, som kommer i 2021. Jeg glæder mig meget til at følge bryggeriet - 2021 bliver et vildt spændende år, lyder det fra Paw Riis Hansen, stiftende medlem af Danish Beer Bloggers.

- Det er en meget stor ære for os at blive kåret som Danmarks bedste bryggeri 2020 af Danish Beer Bloggers. Det er dem, der som community er toneangivende for den retning, som det danske ølmarked bevæger sig i, og mange af medlemmerne er en del af vores kerne-målgruppe. Konkurrencen er tæt, og når man ønsker at befinde sig allerforrest i feltet, er det simpelthen så stor en sejr for os at vinde titlen i år. Det kan ikke understreges nok, hvor betydningsfuldt det er for bryggeriet og vores medarbejdere at opnå denne anerkendelse, og det vil afgjort inspirere os i vores arbejde i det nye år, siger han.