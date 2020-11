Man kan se, hvilke priser virksomhederne er nomineret til og hvem der er nomineret flere gange på grevebusinessawards.dk og følg med i prisoverrækkelserne. Foto: Anett Kristensen

Lokale virksomheder hyldes

Sydkysten - 14. november 2020 kl. 13:38 Af Helle Midskov

Der har været stor interesse for at anerkende det store stykke arbejde, som de mange virksomheder i Greve yder. Greve Business Awards har modtaget 80 indstillinger til de fem erhvervspriser.

Når Greves bedste virksomheder hyldes, så plejer det at foregår ved en stor event, men i år bliver det ikke til noget. Arrangementet er aflyst på grund af corona.

Blandt de 80 indstillinger, som Greve Business Awards har modtaget i indstillingsperioden, har fem paneler, bestående af lokale erhvervsaktører, udpeget 15 nominerede og det ender med fem vindere.

De nominerede er: MadMedMening, Bilka Hundige (2), Ishøj Mekaniske, Hussyn.pro, Champagne For Alle, NaviTools, BioInsect, Bring Danmark, Knud E. Dan, Bruno René Beslagsmedie, TeenageMentor, LEMAN, McDonald's og Gjeddesdal Gods.

De i alt 15 virksomheder har for at komme i betragtning til hæderen opfyldt en række indstillingskriterier og samtidig udmærket sig som gode ambassadører for Greve som erhvervskommune.

Det får vinderne

De fem vindervirksomheder får, foruden æren, hver deres individuelle statuette, designet til lejligheden af kunstneren, Palle Christensen. Med prisen følger diplom i glas og ramme og en vinderpakke med overraskelser fra en lokal leverandør.

Priserne overrækkes af borgmester Pernille Beckmann og repræsentanter fra de fem sponsorer: ErhvervsCentret, RTM A/S, WINadvokater, LEMAN A/S og GreveSolrødErhverv. Prisoverrækkelserne dækkes af Sydkysten, en videograf og ErhvervsCentrets redaktion og deles bl.a. via Greve Business Awards egne kanaler; websted, Facebook m.v.

- Jeg er stolt over, at så mange borgere og virksomheder har valgt at indstille virksomheder, som de mener fortjener anerkendelse til denne første udgave af Greve Business Awards, og jeg glæder mig til at overrække priserne til de fem værdige vindere af priserne inden for erhverv, iværksætteri, miljø, uddannelse og CSR, siger borgmester Pernille Beckmann (V).

Greve Business Awards er uddelingen af fem priser til virksomheder i Greve, der har udmærket sig inden for erhverv, iværksætteri, miljø, uddannelse og CSR. Der er indstiftet fire nye priser i 2019, hvor Greve Erhvervspris er blevet uddelt siden 1992. Priserne uddeles i et samarbejde mellem Greve Kommune, ErhvervsCentret, RTM A/S, WINadvokater, LEMAN og GreveSolrødErhverv og også WAVES er på listen over sponsorer, der har støttet Greve Business Awards i 2020.