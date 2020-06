Lokale virksomheder får priser for godt håndværk

To lokale virksomheder fik priser, da Dansk Byggeri fejrede håndværksfaget og uddelte præmier for god kundeservice og veludført håndværksarbejde.

Greve/Ishøj: Igen i år blev det gode håndværk fejret i Cirkusbygningen i København, hvor Årets Håndværker inden for 23 kategorier modtog priser for veludført håndværksarbejde og god kundeservice.

Bag uddelingen står Anmeldhaandværker.dk, der på baggrund af kundeanmeldelser med scoringer inden for kvalitet, overholdelse af tid, pris og god service finder finalisterne til Årets Håndværker inden for de enkelte kategorier. Blandt finalisterne vælger en fagjury vinderne i de enkelte kategorier.

- Jeg er imponeret over, at finalisterne har fået så gode anmeldelser fra deres kunder. Det er håndværk og service på højt niveau, præcis som det skal og bør være. Derfor håber jeg, at prisuddelingen vil inspirere andre håndværksvirksomheder og minde alle i branchen om, at god service og veludført håndværk betaler sig, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen, der er én af jurymedlemmerne