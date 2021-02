Se billedserie Det er ret uvirkeligt, at vi er blandt Danmarks 30 bedste biologielever, fortæller Laura Schutze-Koops, der til daglig går i 3.g på Greve Gymnasium.

Lokale talenter til OL i biologi

03. februar 2021

To lokale gymnasieelever skal deltage i seminfinalen i den nationale biologiolympiade i Danmark.

Biologiolympiaden er en årlig konkurrence, hvor unge i gymnasiealderen fra mange forskellige lande viser deres evner inden for biologi i både teori og praksis.

Det er Laura Schulze-Koops og Max Monefeldt fra Greve Gymnasium, som har kvalificeret sig til den ærefulde deltagelse.

- Det er stadig ret uvirkeligt, at vi ligger i top-30 blandt alle landets biologielever, siger den 17-årige Laura med et smil og fortæller, at den forudgående prøve blev stukket ud af deres biologilærer på Greve Gymnasium.

Biologilæreren hedder Ida Broe Lassen, og hun supplerer:

- Prøven var tilmed uforberedt, så det er altså ret vildt, at vi har to elever, der er så dygtige. Det er første gang nogen sinde på vores gymnasium, at vi har to med i semifinalen. Til sammenligning har vi sendt én deltager afsted de sidste ti år, siger den begejstrede og stolte lærer.

De to elever går begge i 3.g, hvor de har biologi på højeste niveau, det såkaldte A-niveau. Og de er selvsagt begge meget glade for faget:

- Jeg kan godt lide at forstå, hvorfor noget virker, som det gør. Lige for tiden lærer vi for eksempel om GMO - genmanipulerede fødevarer - og jeg kan godt lide, at biologien kan give mig en større forståelse af ting, der bliver diskuteret i samfundet. Det er også spændende, hvordan kroppen fungerer, og hvorfor den reagerer, som den gør, fortæller Laura, der ligesom Max går på gymnasiets eliteidrætslinje. Laura er fra Mosede og spiller håndbold i THH, Team Hedeland Håndbold, og Max kommer fra Greve og spiller fodbold i Greve IF.

- Med idræt på højt niveau er det nyttigt med viden om muskler og muskelfibre, hvis man for eksempel får en skade. Så ved man, hvorfor det vil være ok med en pause, fortæller 18-årige Max.

Semifinalen i biologiolympiaden finder sted i begyndelsen af februar, og på grund af corona skal de to elever deltage hjemmefra. Halvanden time med en teoretisk opgave og halvanden time med en praktisk opgave.

Hvis Laura og Max er blandt de 15, som kvalificerer sig til finalen, venter der kurser i Sorø med diverse eksperter fra biologiens mange felter.

- Og dét er jo en fantastisk oplevelse for vores elever, når de deltager i talent-programmer som dette: At de møder forskere, som lærer dem ting, som ligger udenfor vores pensum her på gymnasiet. Dén inspiration udefra er med til at åbne verden for vores elever, og det er en af grundene til, at vi som skole prioriterer talent-programmerne indenfor så mange forskellige fag som matematik, kemi, idræt, sprog og meget andet, fortæller Ida Broe Lassen.

Hvis Laura Schulze-Koops og Max Monefeldt går videre til finalen og tilmed afslutter blandt finalens fire bedste, skal de repræsentere Danmark ved IBO - Den Internationale Biologiolympiade, som i år finder sted i Portugal. Godt nok lige midt i eksamensperioden, fortæller Laura:

- Men hvis det lykkes mig at komme i finalen, vil jeg prioritere det. Det vil se rigtig godt ud på cv'et! griner det 17-årige talent fra Greve Gymnasium.