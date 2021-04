Næstformand for regionens trafikudvalg, Martin Baden, borgmesterkandidat for Socialdemokraterne i Ishøj, Merete Amdisen, spidskandidat for Socialdemokraterne i Vallensbæk, Søren Wiborg og integrationsminister Mattias Tesfaye fortæller, hvordan trafikudspillet vil påvirke Vestegnen. Foto: Søren Schaadt Larsen

Lokale socialdemokrater stolte over trafikudspil

Sydkysten - 09. april 2021

Ishøj/Vallensbæk: Med et nyt trafikudspil i hånden var integrationsminister Mattias Tesfaye (S) fredag morgen i Ishøj.

Specielt trafikstøjen er et evigt nærværende problem på Vestegnen, og det forsøger man i det nye trafikudspil at tage højde for:

- Der er afsat rekordmange penge til støj. Tre milliarder kroner, har vi sat af, forklarede ministeren.

- Pengene er ikke øremærket til konkrete projekter endnu, lød det fra Mattias Tesfaye, som alligevel godt kunne sætte nogle tanker på, hvad pengene kan gå til:

- Stæjskærme, støjdæmpende asfalt og som noget nyt, støj-stærekasser. Det er hastighedsmåling i områder, hvor folk typisk kører for stærkt. Bare 10, 20 eller 30 kilometer i timen for stærkt betyder, at støjen mere end fordobles, forklarer integrationsministeren. Stærekasserne skal sættes op steder, hvor der er meget trafikstøj, for at sænke hastighederne og dermed støjen.

Han forklarer, at han er ude for at præsentere forslaget, som almindeligt folketingsmedlem, der er valgt på Vestegnen - og ikke som minister. Han forklarer samtidig, at han, når han taler med folk på Vestegnen oplever, hvordan trafikstøjen fylder meget blandt vælgerne:

- Når vi mødes med folk, så er det tit det første, de vil snakke om, forklarer han.

Spidskandidaterne for Socialdemokraterne i Ishøj og Vallensbæk, Merete Amdisen og Søren Wiborg, var sammen med Martin Baden, næstformand for Region Hovedstadens trafikudvalg, mødt op sammen med Tesfaye.

De kunne godt tvivle på, hvorvidt pengene rækker:

Hvorvidt tre milliarder kroner rækker til at give Vestegnen - eller hele landet - ro for trafikstøj, tvivlede politikerne dog på:

- Man kunne bruge rigtigt meget mere på støj. Der bliver nok kamp om puljen, så vi må sikre, at pengene går til de mest trængende først, forklarede Martin Baden.

Udspillet giver dog alligevel mange grunde til at smile for de lokale partimedlemmer:

- Vi glæder os meget over det nye udspil, lød det fra Søren Wiborg.

- Det er et brandgodt udspil, forklarede Merete Amdisen.

Lokalpolitikerne fremhæver, udover støjen, at udspillet, såfremt det bliver stemt igennem, vil gøre det lettere at komme fra den ene til den anden kommune på Vestegnen.

- BRT-busserne kommer til at køre fra Ishøj til Lyngby. Så undgår vi at køre helt ind til København, når vi skal på tværs af Vestegnen, sagde Merete Amdisen. .

- BRT står for Bus Rapid Transport, og det er busruter med egne vejbaner. Det sikrer, at busserne ikke kommer til at hænge i trafikken, forklarede Martin Baden, som også var begejstret for udspillet.

Derudover kommer letbanen, og så indgår der flere S-Togsafgange i udspillet. Ligesom man vil have flere Supercykelstier og bedre sammenhæng mellem cykler og offentlig transport:

- Det kommer til at binde København bedre sammen, forklarede Mattias Tesfaye

- Det skulle gerne flytte noget af trafikken fra vejene, forklarede ministeren.

Og så var der hos især Merete Amdisen glæde over, at Ring 5 nu er droppet:

- Det betyder meget for borgerne i den vestlige del af kommunen. Og så er det også vigtigt at huske, at vi har store drikkevandsreservoirer under den del af byen, hvilket også er vigtigt, forklarede Merete Amdisen.

Trafikudspillet er fortsat kun et udspil, og regeringen skal nu i gang med at forhandle med Folketingets øvrige partier om et endeligt forlig.