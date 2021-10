Se billedserie Mustafa Demirtas stoppede rutinemæssigt et par enkelte biler. Men der var intet at komme efter. Foto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Lokalbetjent: - God trafikkultur ved Vallensbæks skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokalbetjent: - God trafikkultur ved Vallensbæks skoler

Nærpoliti. Mustafa Demirtas, lokalbetjent i Vallensbæk, holder jævnligt øje med trafikken ved byens skoler, og sikrer børnenes vej til skole.

Sydkysten - 23. oktober 2021 kl. 10:13 Af Søren Schaadt Larsensoeren.larsen@sn.dk Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Solen er lige stået op og forældre kører roligt op til Pilehaveskolen, hvor de sætter børnene af, inden de fortsætter ud i deres arbejdsliv. På parkeringspladsen har Mustafa Demirtas parkeret politibilen. Han er lokalbetjent i Vallensbæk, og han er på skolekontrol.

Han vinker et par biler ind til siden, hvor han kigger ind, ser et kørekort og kort efter lader dem køre videre. Alt sammen med et smil på læben og en kæk bemærkning.

- I skal skynde jer, det ringer snart ind, siger han med et smil, mens han tjekker deres mors kørekort og børnene samtidig forlader bilen.

- Der er en god trafikkultur her. Men skolekontrollen er en af vores kernekompetencer. Det har en præventiv effekt. Det viser, at vi er til stede, siger Mustafa Demirtas og understreger, at trafikken ved skolerne i Vallensbæk generelt er god.

- Vi holder øje med, om børnene er spændt fast i bilen. Hos nogle tjekker vi kørekort. Vi ser, om de parkerer, hvor de ikke må, siger han og peger på nogle gule striber på siden af parkeringsområderne.

- De er lidt slidte, så vi har bedt om, at de bliver tegnet op, siger Mustafa Demirtas.

Klokken er lidt i otte, og spidsbelastningen rammer området, selv om det hele fortsat foregår i god ro og orden. Nogle elever cykler dovent forbi.

- Jeg holder også øje med cyklisterne. Om der er ulovligheder, forklarer han og nævner, at det ikke er længe til, at de skal have lys på cyklen. Han mener, flere burde cykle, og han har en opfordring til forældrene:

- Drop bilen. Der er rigtigt gode cykelstier til børene, siger han og peger på stierne, der er adskilt fra vejene i området.

- Selv små børn kan køre sikkert i skole via dem, og så undgår vi de mange biler ved skolen, forklarer Mustafa Demirtas. I den forbindelse roser han de kiss-and-rides, som de senere år er blevet opført ved flere skoler i Vallensbæk - når forældrene skal køre børnene i skole, er de en god løsning:

- De gør det nemt, at sætte børnene af og køre igen. Og så står der, at man ikke må kysse mere end tre minutter. Det gør det også lidt hyggeligt, siger han og griner.

For at sikre, at trafikken omkring skolerne er sikker, er morgenkontrollerne noget lokalpolitiet prioriterer højt:

- Vi er i hvert fald ved skolerne en gang i ugen. I dag fra 7.30 til 8.15, og så er vi måske ikke ved Pilehaveskolen næste gang. Vi prioriterer at være synlige i morgentrafikken ved skolerne. Det er et af vores vigtigste områder, siger Mustafa Demirtas, som også nævner, at det handler om at vise børnene, at de ikke er farlige.

Denne morgen er der ingen problemer. Selv ikke i de sidste minutter op til skoledagens begyndelse, bliver trafikken hektisk. Det er ellers her, fortæller Mustafa Demirtas, de mest stressede forældre typisk dukker op, som også er de, der oftest skaber et problem:

- Man må lige stå lidt tidligere op. Så får alle omkring en også en bedre dag, hvis man har lidt bedre tid, siger han.