Arkivfoto

Lokalaftale for lærerne i Ishøj på plads

Sydkysten - 11. marts 2021 kl. 16:14 Kontakt redaktionen

Efter et godt samarbejde med inddragende dialog har Ishøj Lærerkreds og Ishøj Kommune nu forhandlet en ny aftale på plads for lærernes arbejdstid og opgaver Lærerne i Ishøj er blevet enige med Ishøj Kommune om en ny arbejdstidsaftale, og tirsdag den 2. marts blev aftalen godkendt af et samlet byråd.

Aftalen sikrer bl.a. forberedelsestid og øget fleksibilitet i planlægningen af opgaverne, og det har været et vigtigt punkt for lærerne under forhandlingerne:

- Et godt samarbejde bygger på gensidig tillid mellem lærerne og skolens ledelse. Med forberedelsestid får lærerne et professionelt råderum og muligheden for at udøve faglig dømmekraft i arbejdet. Det giver bedre rammer for lærerne og dermed også bedre undervisning for eleverne, siger Kris Kolbjørn Nielsen, formand for Ishøj Lærerkreds.

Derudover er lærerne ifølge Kris Kolbjørn Nielsen også glade for en klasselærerfunktion på 80 timer, som kan fordeles på flere lærere.

Konstruktiv dialog om aftalen

Den nye aftale for lærerne i Ishøj er blevet til i en bred og konstruktiv dialog mellem Ishøj Kommune, Ishøj Lærerkreds, tillidsrepræsentanter og skoleledere:

- Vi har haft en god forhandlingsproces med Ishøj Lærerkreds, hvor der hele vejen igennem har været et godt samarbejde, siger borgmester Ole Bjørstorp og tilføjer:

- Det er en god aftale, som skaber gode rammer for lærernes arbejde og en god skole for børnene.

For Ishøj Lærerkreds er aftalen et vigtigt første skridt i aftalte vilkår for lærerne:

- Det har også stor signalværdi, at vi i Ishøj har en lokal aftale, da det er attraktivt i forhold til rekruttering, siger Kris Kolbjørn Nielsen.

Hos skolelederne er man også glade for, at der nu ligger en aftale med lærerne:

- Vi har fået et godt grundlag for samarbejdet i skolevæsenet og på den enkelte skole, som understøtter lærernes og ledernes fælles mål om at udvikle en god skole, siger Lars Peter Halmø, skoleleder på Ishøj Skole.