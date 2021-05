Lokalaftale for Vallensbæks lærere er på plads

- Jeg er overbevist om, at den nye lokalaftale vil medvirke til at sikre, at vores børn får den bedst mulige start på livet og til, at vores politiske mål bliver opfyldt om, at vores skoler fortsat ligger blandt landets 25 procent bedste. Lærerne har efterspurgt tydeligere rammer for deres arbejdstid - og det kan lokalaftalen bidrage til, siger Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen.