Se billedserie I lokal stålvirksomhed er medarbejderne den vigtigste ressource fortalte direktør Kenneth Bjarnason, da borgmesteren var på rundvisning.

Lokal stålvirksomhed er klar til at indtage markedet ved hjælp af dygtige medarbejdere

Hos Unisteel i Karlslunde udgør medarbejderne en af virksomhedens vigtigste ressourcer.

Sydkysten - 20. november 2020 kl. 18:12 Kontakt redaktionen

For ca. et årti siden var borgmester Niels Hörup (V) på virksomhedsbesøg hos Karlslundevirksomheden Unisteel, der siden 1943 har skåret stål på mål, og nu har han igen lagt vejen forbi den lokale stålvirksomhed. Siden dengang for knapt 10 år siden er der sket meget med Unisteel, og for ca. halvandet år siden overtog nuværende direktør Kenneth Bjarnason virksomheden.

Særlig en ting har vægtet højt i forbindelse med Kenneth Bjarnasons overtagelse af virksomheden: medarbejderne og deres kompetencer. Medarbejderne bliver nemlig længe hos Unisteel, og den viden, de trofaste medarbejdere besidder, er en af de helt tungtvejende grunde til, at Kenneth Bjarnason købte virksomheden.

- Havde medarbejderne i gennemsnit været 3 år hos Unisteel, er det ikke sikkert, at jeg havde været lige så interesseret i at købe virksomheden, men vores medarbejdere er her i gennemsnit 17,5 år. Det betyder, at de har en enorm viden om virksomheden, produktionen og vores kunder. Den viden ville jeg gerne købe ind i, siger Kenneth Bjarnason.

Da han overtog virksomheden i 2019, havde den det ikke nemt. Den nye ejer satte derfor gang i en større forandringsproces, da han overtog virksomheden, og det betyder, at Unisteel er midt i en større digitaliseringsproces, hvor potentialet ifølge Kenneth Bjarnason er stort.

- Dem, der knækker koden, bliver fremtidens vindere, siger Kenneth Bjarnason, som konkluderer, at verden ligger åben for den lokale Karlslundevirksomhed.

Markedet for stål er nemlig både stort og internationalt, og når det gælder muligheden for eksport, er Solrød Kommune den perfekte placering til en virksomhed.

- Solrød Kommunes placering er ideel for en virksomhed som vores. Vi er tæt på hele Sjælland, og lige om lidt er vi blot et times kørsel væk fra Hamborg og Nordtyskland, som er et kæmpestort marked, siger Kenneth Bjarnason.

- Det har været spændende at få lov til endnu engang at besøge Unisteel og opleve, hvordan virksomheden har udviklet sig henover de seneste ti år, og det bliver mindst lige så spændende at følge udviklingen de kommende år, siger borgmester Niels Hörup.

Virksomhedsbesøg er et af flere initiativer, som Solrød Kommune gør brug af for at få viden om og inspiration til, hvordan kommunen bedst muligt kan skabe vækst og udvikling, som sikrer lokale, private arbejdsplaser. Ud over borgmester Niels Hörup er der ved virksomhedsbesøgene også repræsentanter fra Greve-Solrød Erhvervsservice og Solrød Kommunes jobcenter.