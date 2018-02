Skoleleder på Brøndby Strand Skole, Per Trudslev, er glad for de nye tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, der viser, at skolen har opnået en undervisningseffekt på 0,8. Foto: Brøndby Kommune

Lokal skole forrest i feltet når det gælder undervisningseffekt

Brøndby Strand Skole har det seneste år sendt deres 9. klasses elever afsted med et karaktergennemsnit, der er 0,8 højere, end hvad man kan forvente, når man ser på elevernes socioøkonomiske baggrund. Det viser nationale tal fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på CEPOS.dk.

I undersøgelsen er skolernes undervisningseffekt blevet målt ved at sammenstille elevernes afgangsprøver med deres socioøkonomiske baggrund. I Brøndby Strand Skoles tilfælde betyder tallet 0,8, at skolen har en positiv undervisningseffekt, og det glæder skoleleder Per Trudslev:

- Vores mål er altid, at vi opnår en undervisningseffekt, der er 0 eller positiv, så vi er rigtig glade for det gode resultat. Det beviser, at der bliver ydet et godt stykke arbejde af vores gode børn og at lærerne gør det rigtig godt, siger skolelederen i en pressemeddelelse fra Brøndby Kommune.