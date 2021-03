Lokal skiløber sikrede bedste danske VM-resultat nogensinde

På VM's sidste dag var det tid til den alpine skisports kongedisciplin - slalom, som også er Caspers favoritdisciplin. Også i slalom var der tale om en meget vanskelig piste med meget vanskelige sneforhold - ikke mindst for de senere startende løbere, da banen hele tiden bliver kørt op af de tidligere startende løbere, hvilket betød, at mange løbere havde store problemer i banen og mange måtte udgå. Fra start nr. 64 leverede Casper et virkeligt solidt gennemløb og placerede sig som nr. 39 inden 2. gennemløb.

Også 2. gennemløb bød på store udfordringer for løberne, men igen bevarede Casper hovedet koldt og gennem et stærkt taktisk og teknisk gennemløb sluttede Casper på en fremragende 26. plads, hvilket er den bedste danske placering i de tekniske discipliner nogensinde ved et VM. Samtidig var tiden, og de deraf følgende point til verdensranglisten, også nok til, at Casper for 2. gang kom under et af kvalifikationskravene til OL i 2022 og dermed tog endnu et lille skridt frem mod OL.