Lokal ildsjæl vil sidde med ved bordet i TryghedsGruppen

Thomas Jørgensen vil gerne være med til at beslutte, hvad fondsmidler fra Trygfonden skal uddeles til lokalt, og derfor er han blandt de kandidater, der stiller op til de 10 pladser, som TryghedsGruppens repræsentantskab i Region Sjælland råder over. Det er i disse dage frem til den 12. februar, at man kan stemme, hvis man er kunde hos Tryg eller Alka.

- Jeg brænder meget for at hjælpe andre mennesker med at undgå de konflikter i livet, som vi tager skade af. Alt for mange slås med stress og urimelige vilkår i deres arbejdsliv, og derfor har jeg fået den tanke, at jeg også kan gøre en indsats i forhold til at få fondsmidler fra Trygfonden uddelt til meningsfyldte lokale tryghedsskabende projekter, siger Thomas Jørgensen.