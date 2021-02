Lokal fotograf fylder 60 år

Den lokale fotograf Bo Nymann, Tune, fylder 60 år. Han har fotograferet professionelt siden 1986. Han er nysgerrig, tålmodig og altid på udkig efter nye motiver. Naturen og mødet med mennesker har altid haft Bos interesse. Som freelancer er opgaverne meget forskellige og han færdes lige naturligt, når han portrætterer Dronningen på to-mands hånd i slottets gemakker eller fanger en gruppe idrætsudøvere i deres lokale klub. Han har en helt særlig evne til at kommunikere gennem sit kamera og fange unikke øjeblikke. De seneste år er fotokunsten blevet en større del af hans fotografiske virke. Ikke kun i Danmark, men også i udlandet har man opdaget hans fotokunst. Sidste år indgik han et samarbejde med et stort udenlandsk galleri om at udstille et af hans billeder i deres 25 gallerier fordelt i hele verden.