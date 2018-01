Se billedserie Allerede i 2. klasse vidste Nina Ullmann, at hun ville skrive, når hun blev voksen. I sine 20?erne skrev hun digte og noveller, men det var først i 40?erne, at inspirationen til at skrive for alvor trængte sig på. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Lokal forfatter: For mig er det en drivkraft at drømme

Sydkysten - 03. januar 2018 kl. 14:25 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Veninderne Kitty, Mathilde og Susan står alle ved en skillevej i livet. Kunstneren Kitty bliver alvorligt syg, mens advokaten Mathilde pludselig bliver gravid, og bondekonen Susan beslutter sig for at forlade sin tilværelse på gården for at tage en uddannelse. Alle tre er de omkring 40 år, da de tvinges til at tage stilling til livet og deres ønsker for fremtiden.

Sådan starter romanen "Pigerne fra nord" af norske Nina Ullmann, som gennem 20 år har boet i Greve sammen med sin mand. I bogen sætter hun fokus på, hvordan livskriser kan blive en katalysator for at ændre livet til det bedre.

Den norske forfatter oplevede selv en krise omkring 40-årsalderen, hvor hun måtte tage stilling til sit liv og spørge sig selv, om hun egentlig var lykkelig. Hun oplevede, at mange af hendes veninder måtte gøre det samme.

I Nina Ullmanns tilfælde var det især spørgsmålet om børn og familie, som hun måtte afklare med sig selv. Hun mødte sin mand sent i livet, da han allerede havde fået børn, og han ønskede ikke at starte forfra med at stifte familie. Derfor måtte hun tage stilling til, hvor vigtigt det var for hende at få sine egne børn.

- Som ung havde jeg altid tænkt, at jeg skulle have børn, mand og familie, men vejen gik en anden retning, og det fortryder jeg ikke. I dag er jeg glad for det, jeg har gjort, men det gjorde, at jeg dengang skulle omstille mig på nogle områder og mærke efter, hvad der var rigtigt for mig, siger hun.

Ingen facitliste Netop 40-årskrisen blev en inspiration til historien om "Pigerne fra nord", der er Nina Ullmanns anden roman. Men krisen er kun udgangspunktet, for - som historien skrider frem - formår alle tre hovedpersoner at tage fat i de vilkår, som livet har givet dem, og vende dem til muligheder for at realisere nye sider af sig selv.

- Den ene karakter, Mathilde, er en glad, overfladisk, succesfuld person, som har knald på karrieren. Hun er måske lidt egocentreret og tænker meget på sig selv. Men da hun bliver gravid og får et barn, flyttes fokus fra hende selv og over på noget andet, som er mere vigtigt i hendes liv. Hendes værdisæt ændrer sig, og det, hun var optaget af tidligere, er ikke så vigtigt mere, fortæller Nina Ullmann, der til daglig arbejder som jobkonsulent for dagpengemodtagere på jobcentret i Solrød.

Her møder hun mennesker, som også står ved en skillevej i livet, hvor de skal finde ud af, hvordan deres drømme og deres vilkår kan gå op i en højere enhed. Her prøver Nina Ullmann ofte at spørge ind til det, som er deres drivkraft. Og svaret er ikke nødvendigvis det samme hele livet igennem.

- Måske har jobbet givet mening og værdi i et stykket tid, men i og med at man går gennem livet, bliver ældre og får mere livserfaring, så kan fokus flytte sig. Det er vigtigt, at man stopper op og tænker over, om man bør gå i en anden retning, siger forfatteren, som understreger, at der ikke findes nogen facitliste på det gode liv.

Noget andet i stedet Selvom man kan sætte kryds ved de gængse succeskriterier som uddannelse, karriere, kærlighed og familie, er det ikke sikkert, at man er lykkelig, pointerer hun. Selv fandt hun ud af, at hun fik nogle andre ting til gengæld, da hun fravalgte at få sine egne børn.

- Hvis jeg havde fået børn, er det ikke sikkert, at jeg havde haft overskud og energi til at skrive bøger eller lave glaskunst, som jeg gjorde i ti år, inden jeg begyndte at skrive, ved siden af mit arbejde. For mig er det lykke, og da jeg satte sidste punktum i min bog, var det som en fødsel. Så jeg har fået noget andet i stedet for, siger Nina Ullmann, der først og fremmest håber, at hendes læsere vil blive inspireret til at prøve at realisere deres drømme, når de læser bogen.

- For mig er det en drivkraft at drømme. Det er ikke altid, at man kan realisere det hele, men det får mig fremad i livet, siger hun.

"Pigerne fra nord" er udkommet på Byens Forlag.

