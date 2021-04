Lokal folketingspolitiker ramt af blodprop i hjernen

Her blev det efter flere undersøgelser på først Køge og sidenhen Roskilde Sygehus konstateret, at hun havde en mindre blodprop i hjernen, som skyldes, at hendes halspulsåre er forsnævret i en sådan grad, at den sandsynligvis skal opereres.

Her forklarer Brigitte Klintskov Jerkel, at hun i torsdags var nødt til at køre hjem efter to møder på Christiansborg, fordi hun blev utilpas. PÅ vejen hjem blev symptomerne værre, og da hun kontaktede lægen blev hun straks sendt videre til Køge Universitetshospital.

- Jeg er selvsagt noget chokeret over meldingen om en blodprop og en mulig forestående operation i halspulsåren., skriver hun på Facebook og fortsætter.

- Jeg modtager hver dag rigtig mange henvendelser på mail, sms, Messenger og telefonopkald, som jeg altid forsøger at besvare. Men jeg håber på forståelse for, at jeg er meget træt og har brug for ro til at sunde mig oven på det hele den næste tid.

- Selvom der er masser af ting, jeg brænder for at få gennemført politisk, betyder det også, at jeg desværre må melde afbud til forskellige møder, så jeg kan samle kræfter.

- Jeg er i trygge hænder og ser frem til at få mere afklaring på, hvad der nu skal ske. Men for nu vil jeg stemple ud og fokusere på at få det bedre.