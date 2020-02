Bjarne Lisby var tilknyttet Danmarks Radio som freelance medarbejder op gennem 80?erne, hvor han lavede en lang række radioprogrammer, blandt andet Countryexpressen gennem 10 år. Privatfoto

Lokal entertainer fylder 75 år

Bjarne Lisby er egentlig uddannet shippingmand, men er siden blev entertainer. Han har tidligere modtaget kulturprisen i Greve og fylder 75 år den 28. februar.

Sydkysten - 27. februar 2020

I 1983 tog Bjarne Lisby en stor beslutning. Her sagde han sin solide stilling som administrationschef med fri bil op for at udleve drømmen om at blive professionel sanger og sangskriver.

- Det eneste, jeg fortrød ved den beslutning, var, at jeg ikke havde truffet den noget tidligere, fortæller Bjarne Lisby, der i de seneste 40 år har boet i Greve.

Han debuterede som solist i Tivolis Vise Vers Hus i 1971 og fik hurtigt mere og mere at lave på underholdningsfronten.

Bjarne Lisby fik sæsonengagement i Tivolis nystartede Slukefter i 1976, og i 1977 begyndte det at få stærkt.

Her debuterede han i Studenterrevyen og begyndte sideløbende at skrive revytekster til bl.a. Cirkusrevyen og Tivolirevyen. Samtidig udgav han sin første LP-plade, der blandt andet indeholdt sangen om De gamle bukser, og fik sæsonengagement i Bakkens Hvile.

- Min kærlighed til Bakken, dens folkelige form og direkte underholdning var lige mig og kulminerede med tre jubelsæsoner i humørtemplet hos Bakkens Andy fra 1985-87, lyder det fra Bjarne Lisby, der gennem mange år var oldermand i Kirsten Piils Laug og i 2006 opnåede at modtage Bakkens ultimative anerkendelse, Bakkens Oscar.

Fire år tidligere, i 2002, modtog Bjarne Lisby årets kulturpris i Greve Kommune.

Sang blev populær I startfirserne dukkede lokalradioerne op og blev omgående populære. Radio Viborg fandt Bjarnes gamle LP og begyndte at råspille De gamle bukser, som blev noget af en landeplage i de år.

Den kom endda med på dobbeltcd'en med alle de største klassikere, der blev udgivet i 1999 i anledning af Giro 413 50 års jubilæum.

Succesen med Bukserne betød, at Bjarne for alvor begyndte at turnere som solist.

Han fik en opfordring fra en forening om at komme og fortælle om mit liv, og det udviklede sig til, at han i dag turnerer med hele tre Syng-med foredrag: Historien om de gamle bukser, revyminder og senest Giro 413 i 1950'erne: Sangene, vi har glemt, vi kan huske.

Det er i tidens løb blevet til godt 20 cd'er med egne numre, ligesom Bjarne Lisby har fornøjelsen at levere sange til kolleger.

Wilhelm Hansen Musikforlag har udgivet sangbogen 'På syngende grund,' der indeholder 50 af Bjarnes egne sange.

Glæden ved at sætte ord sammen har også manifesteret sig i en spøjs bog med Limericks, inspireret af de mange turnéers møde med pudsige by- og stednavne. (Der var en pige i Brovst - Bogans Forlag).

I 2018 begyndte han at skrive vittighedssiderne i Se & Hør.

- Et lattermildt job, hvor jeg selv får lov at vande vittighederne, kalder Bjarne Lisby det job.

Skaber livsglæde Med tiden har han fået opbygget et meget bredt repertoire, så han kan variere sin optræden med udgangspunkt i det publikum, han står overfor.

- Det er en munter blanding af egne sange, viser, fællessange og revyviser, beskriver han det som.

- Jeg har ingen ambitioner om at frelse verden. Blot at formidle det frikvarters ekstra livsglæde, der bringer os videre med et smil på læben, fortæller han videre.

Bjarne Lisby har i årenes løb optrådt i Norge, Sverige, England, Spanien, Polen, Tyskland og USA.

- Som jeg plejer at sige: Hele min tilværelse består af skæg og ballade. Skæg når jeg er ude - ballade når jeg kommer hjem, lyder det fra fødselaren, der har været frimurer gennem mange år og nåede niende grad, men måtte melde sig ud grundet manglende tid.

I 2021 har Bjarne Lisby 50 års jubilæum, hvor han dels forbereder en større turné og dels udkommer med en 50 års jubilæums cd - naturligvis med 50 numre.

- Jeg gør mig ingen pensionsovervejelser.

En pensionist er en person, der endelig har fået tid til at gøre lige, hvad han har lyst til - og det har jeg jo gjort hele livet, så hvorfor ændre på det, lyder det fra Bjarne Lisby.

På hjemmesiden www.bjarnelisby.dk kan man læse mere om ham.