Lokal ejendomsmægler hyldet for fremgang

Sydkysten - 07. februar 2021

Ishøj/Vallensbæk: En gazelle er kendt for sin fart, og i ejendomsmæglerkæden Home med 179 butikker har ingen haft mere fart på end Home Vallensbæk-Ishøj.

Som synligt bevis på det, er butikken på Vallensbæk Strandvej netop blevet tildelt prisen 'Årets Gazelle', som Home-butikken med den største procentvise fremgang i boligsalget i det forgangne år.

- Rasmus og teamet har virkelig haft turbo på væksten i 2020 og har øget salget med over 100 handler, lød begrundelsen, da prisen blev uddelt til Homes årlige landsmøde, som selvfølgelig blev afholdt online i år.

2020 var præget af corona, men boligmarkedet overraskede alt og alle med et vanvittig stærkt comeback efter nedlukningen i foråret, fortæller en stolt indehaver, ejendomsmægler Rasmus Mørch.

- Det har været et vildt år, og det er dejligt med sådan et skulderklap og en bekræftelse af, at alt vores hårde arbejde gør en forskel, siger Rasmus Mørch, som overtog Home Vallensbæk-Ishøj i midten af 2019.

Han skynder sig at give roserne videre til kollegerne.

- Jeg er meget stolt af hele holdet. De har knoklet, været omstillingsparate og hele tiden haft fokus på kunderne og på, hvad der kunne lade sig gøre under de forskellige corona-restriktioner med hjælp fra digitale løsninger, fortæller Rasmus Mørch, der også har butikkerne Home Solrød og Home Greve-Karlslunde under sine vinger.

Lige netop samarbejdet mellem de tre Home-butikker på Sydkysten har båret frugt.

- Vi møder mange tilflyttere fra København, og det er en stor fordel for køberne, at de kan 'flyde' mellem butikkerne - at vi kan tage dem i hånden i jagten på den helt rigtige bolig. Det er også en stor fordel for de kunder, der har deres hjem til salg hos os, da de oplever at få udvidet køberskaren og øget chancen for et salg, fortæller 35-årige Rasmus Mørch, der selv bor i Karlslunde - lige i smørhullet mellem de tre butikker - med sin kæreste Christina og sønnerne August på tre år og Cornelius på 9 måneder.

Han glæder sig over, at bolighandlen i 2021 tilsyneladende tager fat, hvor det gamle år slap.

- Normalt er januar en lidt stille måned, inden højsæsonen i foråret, men corona har sat alle normale sæsonudsving ud af kraft, vi har solgt over dobbelt så mange boliger i januar som i januar sidste år. Eneste skår i glæden er, at vi mangler boliger til salg for at mætte købernes sult efter boliger, slår Rasmus Mørch fast.

Home Vallensbæk-Ishøj var nomineret til Årets Gazelle sammen med Home Humlebæk og Home Hals, men trofæet endte altså på Sydkysten.