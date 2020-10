Både borgmester og centerledelse ønsker mere politi i centret for at øge trygheden. Derfor har de skrevet et brev til justitsminister Nick Hækkerup. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lobbyer for at få nærpoliti tilbage til centret

Sydkysten - 01. oktober 2020

ISHØJ: Nærpolitiet skal tilbage til Ishøj og Ishøj Bycenter - de skal skabe mere tryghed, som har manglet siden nærpolitiet blev flyttet derfra i 2015.

Det skriver Centerledelsen i Ishøj Bycenter i en opfordring til byrådet, og borgmester Ole Bjørstorp (S) sender på vegne af økonomiudvalget opfordringen videre til justitsminister Nick Hækkerup (S).

Flere og flere borger føler sig utrygge i centret - blandt andet på grund af hashhandel i centret, skriver borgmesteren i brevet til ministeren.

I Centerledelsens henvendelse til byrådet, beskriver de ligeledes, at at flere borgere henvender sig, fordi de føler sig utrygge ved at færdes i centret. Centerledelsen vil dog ikke uddybe, hvad utrygheden præcist dækker over.

Ishøj Nærpolitistation blev flyttet fra bycentret til Albertslund i 2015, og siden da er antallet af henvendelser fra utrygge borgere eksalleret, skriver centerledelsen. De skriver videre, at de tidligere betjente på stedet, har afdækket, at behovet for lokale betjente ikke er blevet mindre siden nedlæggelsen af lokalstationen.

20 nye nærstationer

Ønsket fra centret og byrådet kommer efter regeringen i august fremlagde planer om, at politiet skal tættere på borgerne. I den forbindelse offentlggjorde de planer om at åbne 20 nye nærpolitistationer - 10 på hver side af Storebælt.

En af disse nærpolitistationer kunne meget vel ende i Ishøj, hvis det står til centerledelsen og borgmesteren. Sidstnævnte kan fortælle, at det i længere tid har været et ønske fra både centerforeningen og erhvervslivet, at få mere nærpoliti til Ishøj.

- Det har vi gjort flere gange og fået nej. Det handler om for få ressourcer hos politiet, lyder det fra borgmesteren.

Men nu har regeringen åbnet for en ny mulighed, og derfor sender han opfordringen videre til Nick Hækkerup, så politiet ikke skal rykke fra Rødovre, men allerede har betjente i nærheden.

I borgmesterens brev til ministeren, nævner han også, at Mette Frederiksen og Mattias Tesfaye for to år siden var på besøg i Ishøj Bycenter sammen med en betjent. Ved den lejlighed udtalte Mette Frederiksen til TV-Ishøj; "at bare det at en betjent går en tur med gennem centret har betydning for folks oplevelse af tryghed - så mere lokalpoliti".

Hvis der skal oprettes en nærstation vil Ishøj Bycenter etablere egnede lokaler til nærpolitistationen, og borgmesteren forklarer, at det bliver på en central position i centret:

- Det kunne eventuelt være der, hvor posten lå i centret - lige ved siden af apoteket, forklarer Ole Bjørstorp, som i samme omgang inviterer ministeren på besøg.