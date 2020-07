Livredderne maner til forsigtighed i den hårde blæst. Pressefoto

Livredderne advarer mod kraftig blæst: Kan blive fanget på havet

Sydkysten - 07. juli 2020 kl. 12:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Årets badesæson åbnede med sol og travlhed på strandene. Den kommende uge byder til gengæld på hård blæst, og det får livredderne til at advare både badegæster, SUP'ere (Stand Up Paddle), kajakroere, sejlere og andre, som bruger vandet.

Blæsten kan give revlehuller med kraftig understrøm ved vestvendte kyster, mens kraftig fralandsvind ved de østvendte kyster kan gøre det vanskeligt at komme tilbage til land.

Weekenden var blæsende, og der er varslet fortsat hård vind, som kan skabe farlige situationer på vandet. I sidste uge måtte tre SUP'ere hentes i land ved Balka Strand på Bornholm, og TrygFonden Kystlivredning forudser, at vindforholdene kan give flere lignende situationer i de næste dage:

- Vinden giver hvert år anledning til farlige situationer, hvor livredderne henter folk ind fra vandet, og jeg forudser, at vi kommer til at se redningsaktioner på grund af vinden i den kommende uge. De tre SUP'ere på Bornholm kom i vanskeligheder, fordi fralandsvinden var så stærk, at de ikke kunne komme tilbage til land ved egen hjælp. I sådan en situation bruger man alle sine kræfter på at kæmpe mod fralandsvinden, og man kan let gå i panik. Derfor skal man være meget påpasselig med at tage på vandet ved østvendte kyster i disse blæsende dage, fortæller Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

Rådet henvender sig særligt til de strandgæster, der medbringer oppustelige flydemidler, og betyder, at man skal lade gummibåde, luftmadrasser og andet oppusteligt udstyr blive på land. Surfere og kano- og kajakroere kan ligeledes blive udfordret af vinden. Ude på vandet er vinden ofte kraftigere end inde på land, og derfor er det - som altid - tilrådeligt at tage mindst to personer ud på vandet, så man kan hjælpe hinanden, hvis der opstår problemer.

Strømmen overrasker Befinder man sig ved vestvendte kyster, skal man passe på revlehullerne.

- Er man ved vestvendte kyster er der risiko for revlehuller, som giver stærk understrøm. Der er store bølger, som kan være sjove at kaste sig ud i, men de er også meget kraftfulde og kan vælte dig omkuld, og strømmen kan trække dig med ud fra kysten. Hvis det sker, skal du ikke kæmpe imod, men forsøge at bevare roen. Søg derefter hurtigst muligt til siden, og svøm derefter ind mod land, siger Anders Myrhøj.

Brug vesten Fra Søsportens Sikkerhedsråd lyder også en opfordring til sejlerne og andre, som bruger vandet, til at tage sine forholdsregler.

- Vinden vil være frisk til hård og med vindstød på op til 17 m/sek. Det er en udfordring for selv erfarne sejlere, og derfor bør man overveje, om man overhovedet behøver at sejle, hvis det er hårdt vejr, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd, og fortsætter:

- Det er ikke en skam at blive i havn. Det er tværtimod at tage skipperansvar. Sejlads i hårdt vejr er ikke i sig selv farligt, men det kræver ekstra planlægning, ressourcer og udstyr - og naturligvis, at alle ombord bærer redningsvest. Vi ved fra vores observationsstudier, at hvis man er en gruppe på vandet, og den ledende person bærer redningsvest, så er chancen for, at de andre gør det samme, væsentligt større. Vær derfor et godt forbillede for dine sejlvenner.

I den seneste uge har der været flere eksempler på, at folk er blevet reddet op af vandet, bl.a. i Dragør, hvor en person faldt over bord, efter at hans båd var stødt på grund som følge af vinden. Manden havde ikke vest på og måtte reddes i land.

Fra TrygFonden lyder det, at man skal huske at nyde vandet med omtanke og tilpasse sine aktiviteter til vind- og vejrforholdene.

- At danskerne bruger vandet til gode oplevelser, er noget, vi glæder os over, da vi jo netop arbejder for at skabe glæde ved vand i trygge rammer. Men samtidig gør vi opmærksom på, at man skal huske at passe godt på. Der er mange nye indenfor de forskellige vandaktiviteter, og måske kender de ikke de vigtigste forholdsregler - især når vi har med vind at gøre, siger René Højer, programchef i TrygFonden.