Livestreamforedrag om sære sanser

Professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen beretter om, at vores opfattede virkelighed er bestemt af den hukommelse, og de sanser vi er udstyret med.

Peter Teglberg Madsen er professor ved Institut for Biologi ved Aarhus Universitet. Deltagerne kan under foredraget stille spørgsmål til forelæseren via SMS eller Twitter.