Liste M for Madsen - Annelise Madsen

Valg. Annelise Madsen ville gå solo, men det blev for skrøbeligt, derfor har hun søsat sin liste, Liste M.

Ishøj: Først gik hun solo, men nu har Annelise Madsen besluttet at oprette sin egen liste. Liste M bliver dermed nyeste liste på stemmesedlen ved kommunalvalget i Ishøj senere på året.

- Det er M som Madsen - jeg skulle vælge noget, og det begyndte med, at det var mig, der stod der alene, og så var det mest logisk at jeg valgte M, forklarer Annelise Madsen.

Annelise Madsen er allerede et kendt ansigt i byen og i byrådssalen. Hun har siddet i byrådet for Socialdemokratiet de sidste otte år, men nu stiller hun op for sig selv sammen med fire nye kandidater på Liste M.

- Jeg har modtaget mange henvendelser fra borgere i Ishøj, der ikke ved, hvem de skal sætte deres kryds ved. De føler, at Ishøj kommune er blevet udhulet på en række områder og ønsker, at jeg fortsætter i politik. Så det har ikke været svært, at få tilsagn og underskrifter til opstillingen af liste M.

Liste i stedet for løsgænger Da Annelise Madsen forlod Socialdemokratiet tidligere på året var den første melding ellers, at hun ville stille op alene.

- Jeg havde brug for at finde mit nye ståsted, forklarer hun. Men efter noget tid, kunne hun se, at hun skulle have flere med sig:

- Det blev for skrøbeligt. Uanset, hvor godt jeg kan samarbejde med andre, så er det umuligt, at komme igennem med sagerne alene, for der er tit stor forskel på holdningerne i byrådet, forklarer hun.

Annelise Madsen opsummerer de politiske værdier for Liste M som mere omsorg, mere demokrati og mere grøn omstilling, og lige nu står der fire navne, udover Annelise Madsen selv, som vil de samme ting. Flemming Andersen, Kjeld Hildebrandt Hansen, Henriette Tybjerg Madsen og Michael Brostrøm, har valgt at stille op sammen med Annelise Madsen:

- Jeg er ret stolt af de personer, der går med og står på listen med mig. De har meget forskellige baggrunde og arbejdsliv, så jeg føler, at vi som hold kan repræsentere byen bredt. Og så er det nogle, der virkeligt har sat sig ind i, hvad der er foregået i kommunen de seneste år, siger Annelise Madsen.

Værdigt liv for de svage Annelise Madsen er kendt for at kæmpe for et mere værdigt liv til de svage i kommunen. Især ældreområdet har været en hjertesag for hende. Men Liste M rummer flere politiske mærkesager, blandt andet at kæmpe for det lokale by- og erhvervsliv. Noget, der har været under pres de seneste år, hvis man spørger Annelise. Det er blandt andet derfor, at Liste M nu ser dagens lys:

- Lige nu er der eksempelvis lagt op til, at man flytter store dele af administrationen og vores rådhus fra etagerne i bycenteret til Brohuset. Vi har set i andre byer, at nærområder og centre langsomt dør, når man udflytter for mange af de centrale funktioner, så borgere og medarbejdere ikke længere har deres daglige gang der. Den udvikling vil vi gerne være med til at bremse i Ishøj. Jeg vil gerne have et stærkt bycenter og jeg vil gerne kæmpe for, at styrke det lokale erhvervslivs rammer, så vi fortsat har en lang række jobs lokalt, forklarer hun.

- En af vores politiske kæpheste er at mindske den bureaukratisering vi har set overalt i vores samfund de sidste årtier. Jeg ønsker ikke at trække færdige løsninger ned over borgere og fagpersonale i kommunen. Efter min mening findes de bedste løsninger oftest, hvis vi giver ordet til dem, der har fagligheden og oplevelserne i deres dagligdag, og så er det herefter vores opgave som politikere, at lytte og finde de bedste og helst brede politiske løsninger. Vi skal passe på borgernes penge, så der er råd til den kernevelfærd, borgerne har betalt for.

Partiet stiller op sideordnet, det vil sige, at hvis listen får plads(er) i byrådet, er det dem med flest stemmer, der først får et sæde. De bakker alle op om samme politiske linje og værdier som Annelise Madsen: