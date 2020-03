Liselott Blixt vil ikke bruge sin tid på at diskutere konspirationsteorier omkring corona, og hendes facebookside skal ikke bruges til, at den slags spredes. Arkivfoto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Liselott Blixt lukker ned for konspirationsteorier på facebook Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Liselott Blixt lukker ned for konspirationsteorier på facebook

Censur. Lokalpolitikeren og folketingsmedlemmet har set sig nødsaget til at slette kommentarer med links til artikler med konspirationsteorier om coronaepidemien på sin private facebookside

Sydkysten - 21. marts 2020 kl. 09:27 Af Emil Abkjær Kristensenemil.kristensen@sn.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liselott Blixt, der både sidder i Folketinget og i byrådet i Greve for Dansk Folkeparti, har været nødt til at udøve censur på sin facebookside.

I et opslag til den knap 5000 venner og godt 2500 følgere skriver hun blandt andet:

- Kære venner. Jeg ønsker ikke nogen konspirationsteorier på min facebookvæg. Den debat må I tage et andet sted. Drop flere links til historier, I ikke ved er korrekte, de bliver slettet.

Hvis du flere gange bliver ved med at sætte links op, eller kommer med historier på, hvem der er skyld i en epidemi/pandemi, så bliver du vist ud af min facebook.

Folketingspolitikeren fortæller til Dagbladet og Sydkysten, at hun flere gange dagligt oplevede, at hendes facebookvenner brugte hendes kommentarspor til at sprede forskellige konspirationsteorier.

- Der blev blandt andet delt historier om, at det nye 5G-netværk er skyld i coronaepidemien. og der var folk, der delte links til historier om, at virussen er menneskeskabt, siger Liselott Blixt.

- Jeg startede med at slette de kommentarer, men til sidst blev jeg nødsaget til at skrive et opslag, hvor jeg forklarer, at jeg ikke vil have den slags på min væg, siger hun.

Ikke det rette tidspunkt Hun mener, at diskussionen om, hvor og hvordan virussen er opstået, skal tages på et tidspunkt, men lige nu, mener hun, at andre tiltag er vigtigere.

- Danskerne bliver bombarderet med informationer, som de skal forholde sig til for blandt andet at undgå smittespredning. Derfor nytter det ikke noget, at de bliver forvirrede, fordi de bliver udsat for usaglig information, som ikke bidrager til noget som helst, siger Liselott Blixt.

Hun fortæller også, at hun dagligt får mellem 50 og 100 private henvendelser fra borgere, der er bekymrede på grund af coronaepidemien.

- Folk har for eksempel ringet til mig fra Spanien, fordi de ikke ved, hvordan de skal komme hjem, og jeg vil hellere bruge min tid til at hjælpe dem, så godt jeg kan, end jeg vil indgå i en diskussion med en person, der har taget sølvpapirshat på.

- Hvis jeg først går ind i den slags diskussioner, kan jeg hurtigt bruge et par timer på det, siger Liselott Blixt.