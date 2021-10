Send til din ven. X Artiklen: Lions holder halmarked i weekenden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lions holder halmarked i weekenden

Efter corona-aflysninger kan Lions i Ishøj endelig slå dørene op til deres traditionsrige halmarked.

Sydkysten - 08. oktober 2021 kl. 13:15 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Ishøj: I weekenden er der halmarked i Ishøj. Det er Lions Ishøj, som endelig kan åbne for det store loppemarked.

- Vi glæder os til at åben dørene, forklarer Lars Andersen, der er medarrangør fra Lions.

Han fortæller, at standpladserne er udsolgt, og at de besøgende kan handle i 110 stader.

På markedet kan du gøre en god handel. Der bliver i sagens natur et bredt udvalg af både nye og brugte varer, og rig mulighed for at gå på jagt blandt de mange stader for at finde lige netop det, du ikke kan undvære. Mange folk har i denne Corona tid haft rig mulighed til at få tømt "loftet", og har derfor et bredt udvalg af gamle og værdifulde ting.

Og skulle man nu være i tvivl om nogle af de lopper, man selv har gravet frem på loftet har værdi, så er der også råd for det:

- Om lørdagen vil Helle Kamvig, vurderingschef hos Lauritz.com, afholde et vurderings- arrangement. Fra 11 til 13 kan du komme og få en gratis ekspertvurdering at, hvad et stykke design, smykke, sølv, keramik, porcelæn, smykker, ure eller kunst er værd, forklarer Lars Andersen.

På dagen er der også konkurrencer, ligesom man kan få en snak med ordensmagten:

- Lokalpolitiet kommer forbi med deres autocamper. Her står de udenfor med to mand, for at møde og snakke med borgerne, siger Lars Andersen.

Entrebillet koster 20 kroner, og de penge går til Lions Ishøjs humanitære arbejde - det er både lokale foreninger i Ishøj, men også nationalt og internationalt.

Børn under 12 år har gratis adgang ifølge med en voksen

Cafeen i Idrætscenteret vil være åbent. Her er der mulighed for at indtage et godt måltid. Derudover vil der blive åbnet et ekstra udsalgssted ved den hal, hvori loppemarkedet afholdes. Her kan købes kaffe, mad- og drikkevarer samt lidt godt til børnene til en rimelig pris.