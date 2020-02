Se billedserie Man kan finde mange sjove ting på et loppemarked. PR-foto

Lions Ishøj fylder hallen - klar til loppemarked

Der er udsolgt - samtlige 106 stadepladser er solgt til Lions Ishøjs loppemarked i Ishøj Idræts- og Fritidscenter i weekenden 29.februar - 1. marts. Hallen er dermed helt fyldt op med stande, hvorfra man kan gøre en god handel. Og det vækker naturligvis glæde hos Lion Ishøj:

- Sidste år var første gang vi havde markedet, og vi havde udsolgt. Så det var imponerende. Vi fik også 2000 besøgende. Det havde vi ikke forventet. I år var stadepladserne udsolgt 3. februar, og vi forventer der kommer 2500-3000. Nu er vi begyndt at blive kendte, og vi gør noget mere i forhold til annonceringen, så der kommer flere mennesker, siger Lars Andersen fra Lions Ishøj.

På markedet kan man gøre en god handel, og der bliver i sagens natur et bredt udvalg af både nye og brugte varer, og der bliver rig mulighed for at gå på jagt blandt de mange stader for at finde lige

netop det, du ikke kan undvære.

- Der er alt muligt forskelligt på markedet. Hvad folk har gemt på loftet og i kældre og andre gemmer. Alt muligt, så det er ret spændende, lyder det fra Lars Andersen.

Lørdag fra klokken 11 til 13 kan man finde Helle Josephine Kamvig, vurderingschef hos Lauritz.com, på loppemarkedet. Hun afholder et vurderingsarrangement, hvor interesserede kan få en ekspert til at vurdere, hvad et stykke design, smykke eller kunst er værd.

- Har man billede på væggen, og tænker, at det er noget værd, og så fortæller de, om det er noget, der skal på auktion, eller om man skal tage det med hjem igen. Der kom mange sidste år, siger Lars Andersen.

Lions holder loppemarkeder uden selv at få profit. I stedet giver de indtægter fra markedet videre til trængende: I år vil Halmarkedets største donation, som kommer fra entreindtægterne, tilfalde Julemærkehjemmet Liljeborg, som hjælper børn i Danmark, som kæmper med ensomhed, mobning og lavt selvværd. I 2019 blev den største enkelte donation fra markedet givet til Lions Mæslinge Projekt One Shot One Life, og Lions Ishøj hjalp mere end 9000 børn med at blive vaccineret for livet.

- Cirka 60 procent af pengene, vi får ind, går til lokale projekter, herunder julemærkehjemmet i Roskilde. Men vi giver også penge til eksempelvis sportsforeninger, idrætsforeninger og musikforeninger, siger Lars Andersen.

I forbindelses med halmarkedet indsamler Lions Ishøj brugte briller, der efter rengøring og udmåling sendes til blandt andet Afrika. Medbring derfor gamle briller og giv dem til et godt formål.

Entréen på 20 kr. går ubeskåret til humanitært arbejde - børn under 12 år har gratis adgang, når de kommer med en voksen. Der er gratis parkering. Læs mere om halmarkedet på www.ishoej.lions.dk eller følg os på Facebook

Der er åbent for publikum begge dage kl. 10.00 til kl. 16.00.