Letbane-projektet for alvor i gang langs Ring 3

Sydkysten - 09. maj 2021

Letbanen: Byggeriet af Hovedstadens Letbane er nu for alvor i gang på hele strækningen fra Ishøj til Lyngby. Der er i 2020 foretaget investeringer i anlæg af letbane på 855 mio. kr., heraf 647 mio. kr. vedrørende anlægsomkostninger og 208 mio. kr. vedrørende driftsrelaterede anlægsinvesteringer.

Letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter tager form i Glostrup. Store væsentlige anlægsarbejder er godt undervejs, ligesom der flyttes forsyningsledninger som el, gas, kommunikationskabler og kloakrør for at gøre plads til anlægsarbejdet.

Selv om aktivitetsniveauet på mange områder er sænket på grund af COVID-19, har det i mindre grad påvirket letbanebyggeriets fremdrift. Der er arbejdet proaktivt i forhold til smitte, selvisolering og tests, og entreprenører, samarbejdspartnere, kommuner og Hovedstadens Letbane har arbejdet for at holde planlægningen og produktiviteten høj.

Bestyrelsesformanden i Hovedstadens Letbane ser tilbage på et år med store udfordringer:

- På trods af udfordringerne med COVID-19 er det lykkedes at fastholde en fornuftig fremdrift i anlægsarbejdet. Beboere og trafikanter langs Ring 3 har kunnet konstatere, at der er kommet flere og flere byggeaktiviteter langs strækningen. Det påvirker fremkommeligheden og kan være generende for vores omgivelser, og vi forventer at komme til at trække yderligere veksler på tålmodigheden hos mange langs hele strækningen i de kommende år. Vi ser frem til 2025, hvor vi kan betjene flere tusinde passagerer dagligt med en bæredygtig og effektiv transportløsning langs den 28 kilometer lange letbanestrækning, siger Jakob Thomasen, bestyrelsesformand i Hovedstadens Letbane.

Stort fokus på arbejdsmiljø og trafiksikkerhed

Da arbejdet med at anlægge Hovedstadens Letbane gik i gang, satte selskabet sig et mål om, at medarbejderne på projektet hver dag skal kunne gå uskadte hjem fra arbejde - uagtet at bygge- og anlægsbranchen generelt er kendetegnet ved et meget højt antal arbejdsulykker. I 2020 har letbaneprojektet derfor også haft et stort fokus på sikkerhed. Det har resulteret i, at projektet ved udgangen af 2020 passerede 492 dage uden ulykker med fravær.

Alle byggepladser langs strækningen er unikke, og pladsernes arbejdsopgaver kan variere meget - nogle skal bygge broer, andre lægge fundamenter eller udgrave nye tunneler. Fælles for dem alle er dog, at arbejdsopgaverne hele tiden skifter, og dem, der arbejder på byggepladserne, derfor skal være omstillingsparate og opmærksomme på sikkerheden. Udover at sikre, at alle kan komme sikkert hjem til deres familier, bidrager en ulykkesfri arbejdsplads også til et bedre arbejdsmiljø på byggepladserne.

I 2020 blev der også sat gang i en stor trafikkampagne rettet mod de mange trafikanter langs Ring 3. Arbejdet med en stærk sikkerhedskultur og trafiksikkerhedskampagnen er del af CSR-aktiviteterne i Hovedstadens Letbane.

- Et godt arbejdsmiljø er helt essentielt for os og for alle, der arbejder på projektet. Vi arbejder målrettet med, at alle på byggepladserne hver dag kan gå sikkert hjem fra arbejde. Også de mange borgere, der færdes i området, skal kunne bevæge sig sikkert, og vi har derfor i samarbejde med entreprenørerne på projektet iværksat en trafiksikkerhedskampagne, der yderligere skal forbedre trafikanternes sikkerhed, fastslår Jakob Thomasen.