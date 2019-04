Se billedserie Arbejdet med både børn og voksne har været med til at gøre hverdagen afvekslende, fortæller Lene. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Send til din ven. X Artiklen: Lene har passet på Havdrups tænder i 40 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lene har passet på Havdrups tænder i 40 år

Sydkysten - 11. april 2019 kl. 16:09 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I nogle år tænkte Lene Marquardsen, at hun ville gå på pension den dag, hun fejrede 40-års jubilæum. Nu er jubilæumsdagen - den 23. april 2019 - på trapperne, men planerne om pension er til gengæld udskudt på ubestemt tid.

- Så længe jeg synes, det er rart at komme på arbejde igen efter tre ugers sommerferie, er jeg ikke parat til at gå på pension, siger Lene Marquardsen, der er indehaver af Tandlægehuset i Havdrup sammen med Sabine Lauge Olsen.

Hun fortæller, at hun i sin tid valgte at blive tandlæge, fordi hun søgte et akademisk fag, hvor hun havde mulighed for at bruge sine hænder.

Samtidig vidste hun, at hun gerne ville arbejde i Solrød Kommune, hvor hun selv er vokset op. Her er der nemlig ingen børnetandpleje, og det har givet hende mulighed for at arbejde med alle aldersgrupper, fortæller hun.

- Jeg synes, det er skønt at have en afvekslende hverdag med både børn og voksne. Nu har jeg været her så mange år, at de patienter, jeg havde som børn, selv har fået børn, så jeg har set alle generationerne, siger Lene Marquardsen.

- Det, synes jeg, har været en stor del af glæden ved mit arbejdsliv: Den kontinuitet, der er, når man er det samme sted. Man bliver integreret i en lille by og får en plads som en af de personer, som tegner byen.

I årenes løb har Lene Marquardsen på tæt hold oplevet, hvordan tandlægefaget har ændret sig. En af de største forandringer var, da klinikken i 2004 indførte digitale journaler og digitalt røntgen. Det var en fantastisk oplevelse at være med til at indføre de digitale systemer, der gjorde hverdagen meget lettere, husker Lene.

- Før havde vi store aftalebøger, hvor vi skrev alle patienterne ind med blyant og viskede det ud igen, hvis aftalen blev ændret. Det var jo meget besværligt, siger hun.

Befriende forskelle Lene fortæller også, at der, som årene er gået, er kommet mange flere muligheder inden for tandbehandling. Det betyder, at man er nødt til at holde sig orienteret, så man kan tilbyde patienterne den rigtige behandling.

På samme tid oplever hun, at patienterne er mere perfektionistiske og i højere grad efterspørger tandretninger og kosmetiske behandlinger.

- Man er meget mere fokuseret på detaljer i dag, end man var engang, siger Lene, der mener, at det hænger sammen med en generel tendens i samfundet.

Selv kan hun godt lide ideen om, at vi ikke alle har de samme tænder.

- Jeg kan godt lide, at det ikke er ens. Jeg synes, det er befriende. Men der er mange, der går meget op i udseendet, siger hun.

Sammen om ansvaret Efter hun blev ansat på klinikken i 1979, varede det blot tre år, før hun blev sin egen chef. Den daværende indehaver flyttede til Bruxelles, og dermed fik Lene sammen med en kollega mulighed for at købe klinikken. De valgte at gribe chancen og springe ud i tilværelsen som selvstændige.

- I starten var det en kæmpe mundfuld. Jeg havde et nyfødt barn, og vi startede op fra bunden, husker Lene.

- Vi havde ikke gjort os så mange tanker inden. Vi skulle bare beholde vores job, lave nogle gode tænder og beholde det samme personale. Stille og roligt fandt man sine ben at stå på.

I dag kan hun se flere fordele ved at være selvstændig, men hun har i alle årene holdt fast ved at have en kompagnon ved sin side. Siden 2012 har det været Sabine Lauge Olsen.

- Man skal være enige om nogle ting: For eksempel medarbejderforhold, indretning, indkøb og vareforbrug. Der synes jeg, vi er meget på linje - og det er dejligt at dele ansvaret med nogen, siger Lene Marquardsen.

Det 40-års jubilæum fejres med åbent hus tirsdag den 23. april klokken 14 til 17, hvor alle er velkomne. Adressen er Hovedgaden 28, 4622 Havdrup.