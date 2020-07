Se billedserie Julie går i 3. klasse og havde ingen problemer med at styre dronen. Situationen overvejes dog nøje af piratkaptjan Kasper Troelsen . Foto: John Ringstrøm

Leg og nørderi for alle pengene

Der var teknologi-nørderi til både store og små, da Tour de Makerspace inviterede sommerferiebørn indenfor i deres laboratorium.

Droner fløj gennem luften, pistoler blev fremstillet på 3D-printere og selvkørende robotter fes rundt på gulvet.

Jo, der var gang i dingenoterne og dimsedutterne i kælderen på Pilehaveskolen i Vallensbæk, da "piratkaptajnerne" fra den frivillige, landsdækkende organisation Coding Pirates havde besøg af over 20 børn på deres Makerspace Camp.

- Vi leger, lød det fra fra Dennis Larsen, der er afdelingsleder i Coding Pirates Vallensbæk.

Han og to andre med-kaptajner styrede skibet, eller nærmere laboratorium om man vil.

- Vi prøver at vise børnene så meget som muligt. Og hvad man egentlig kan med de forskellige ting. Vi har blandt andet fem forskellige robottyper, og hvad kan de hver især. Der er en 3D-printer, der kan printe i forskellige farver og størrelser. Og børnene bestemmer selv, hvad der skal printes. Derfor er det helt fint, hvis det er en "gun" fra spillet Fortnite, sagde Dennis Larsen.

Fra simpelt til avanceret Pistolen og andre effekter bliver opfundet på pc'en og derfra downloades den på et USB-stik, som igen indføres i 3D-printeren. Alt afhængig af størrelsen tager fremstillingen så fra et par timer og helt op nærmest en hel dag.

Men der var også masser af tid hos de mange børn, der var synlig optaget af alle de andre kreative ting, de kunne tage sig til i Makerspace.

- Der er alt fra simple robotter til mere avancerede til de større børn. Det er kreativt legetøj, og du kan sagtens tage en 1. klasse herned, mens de større 8.-9. klasser kan programmere blandt andet droner og robotter. Der er også helt lavpraktiske ting som at lave et cover til din mobil, forklarede Dennis Larsen.

Han er ikke bleg for at kalde det for nørderi.

- Vi er jo nørder. Mange af børnene her spiller eksempelvis ikke badminton eller er atleter på andre måder. Men de kan godt lide at kommer herned og nørde, sagde kaptajnen med et stort smil.

Ind på skolerne Et andet sted med mere plads til udfoldelse, blev kaptajn Kasper Troelsen fulgt af en hale af fire-fem børn, der insisterede kraftigt men disciplineret på at styre den lille drone. En af de mere populære gadgets på Makerspace Camp'en.

- Da vi blev spurgt af kommunen, om vi ville lave noget for børnene i sommerferien, sagde vi ja til at holde de her Makerspaces. Det er ikke noget, vi bliver rige af, men det er interessens kunst, sagde Dennis Larsen, der har været med i Coding Pirates i tre år, men først lige etableret Makerspace Camps.

- Vi håber, vi kan booste de her Makerspaces, som et sammensurium af gode mennesker står bag. Men de skal drives af nogen. Vi har været i dialog med skoler om at få mere IT ind i undervisningen og derfor har vi etableret Makerspaces, men det er en længere proces, sagde Dennis Larsen.

Tour de Makerspace 2020 var arrangeret i samarbejde med Vallensbæk Ungdomsskole og fandt sted på Pilehaveskolen og Egholmskolen i uge 28.