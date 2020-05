Hasse Groth fra Ballisager afholder et digitalt kursus for ledige. Kurset bliver filmet og streamet til kursisterne. Pressefoto

Ledige i Greve får tilbudt digitale jobsøgningsforløb

Sydkysten - 01. maj 2020 kl. 09:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I uge 18 var de første 13 kursister på digitalt jobsøgningsforløb, som klæder dem på til jobsøgning. De er kun første hold, for både Jobcenteret og kommunens øvrige leverandører af forløb til ledige, har i ekspresfart omstillet indsatsen, så den nu foregår mere og mere digitalt.

Morten Dahlin, formand for Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget er tilfreds med den hurtige omstilling, som kommer både ledige borgere, virksomheder og leverandører til gavn.

- Mens samfundet er lukket ned, sikrer kommunen, at borgerne kan få støtte online, så de står i den bedste situation til at få et job, når det er muligt. Hvis vi samtidig kan få hjulpet med noget digital opkvalificering, så er det jo også en gevinst for de ledige, der leder efter et arbejde, siger han.

607 Greveborgere er blevet ledige i perioden 9. marts - 27. april. Samtidig har Christiansborg sat beskæftigelsesindsatsen og krav om aktivering på pause. Dog har regeringen for nogle uger siden opfordret kommunerne til at skrue op for digital vejledning og jobsøgningsforløb, som ledige borgere kan blive tilbudt.

Derfor er der travlhed hos Jobcentrets medarbejdere og kommunens øvrige leverandører af jobsøgningsforløb. De tilbyder forskellige digitale løsninger, så de ledige kan få tilbudt muligheden for et frivilligt forløb med hjælp og støtte til igen at komme tilbage i arbejde.

- I Greve tror vi på, at et godt liv også indeholder et arbejdsliv. Derfor fortsætter vi med at kontakte ledige med forslag om ledige jobs, relevante kurser eller en samtale om, hvordan vedkommende kan komme videre. Alle ledige i Greve skal opleve, at vi er der for dem, siger Morten Dahlin.

I de kommende uger bliver online jobsøgningsforløb tilbudt til endnu flere ledige.