Betjente fra Tungvognscenter Øst kontrollerer lastbiler på Karlslunde Rasteplads. Lastbilerne på billedet fik lov at køre videre uden anmærkninger. Foto: Midt- og Vestsjællands Politi

Lastbil fuld af fejl måtte blive holdende

- Der var tydeligvis ikke helt styr på tingene, og vi kan på stedet konstatere, at det kræver en større efterforskning for at komme til bunds i netop denne sag, fortæller politikommissær Henrik Fobian fra Midt- og Vestsjællands Politi.