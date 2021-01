Lagerforvalter fejrer 50-års jubilæum hos lokal bilforhandler

- Når man er tilfreds med sit arbejde og med arbejdspladsen, så bliver man. Jeg har altid haft nogle gode kollegaer og nogle gode chefer. Samtidig har jeg haft lov til at arbejde selvstændigt og tage nogle beslutninger. Det betyder meget for mig, siger Peter Schmidt som forklaring på, hvorfor han har været i samme firma i hele sin karriere.

- Jeg er sønderjyde, og vi er måske lidt mere patriotiske end andre, så det er da stort at få en kongelig belønningsmedalje. Det betyder også meget, at det jo er noget, man har gjort sig fortjent til. Og det er rart, at der er nogen, der sætter pris på ens arbejde. Så det er jeg stolt over. Det er en fjer i hatten, siger Peter Schmidt.