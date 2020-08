Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev om borgermøde: For sen og snæver invitation Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev om borgermøde: For sen og snæver invitation

Sydkysten - 08. august 2020

DEBAT: Jeg er netop blevet ringet op af Kimmie fra kommunen som siger at borgermødet på Kærbo d.12. aug. bliver til noget.

Det vil blive i samlingssalen hvor der bliver plads til 70 med afstand. Samlingssalen har under Corona ikke været brugt til andet end opbevaring, så det glæder mig at den nu kommer i brug igen. Jeg undres dog over, at netop nu hvor flere kommuner lukker ned igen, pga. smittetrykket, så åbner Ishøj op igen - trods et sigende smittetryk, svarende til andre kommuner i alarmberedskab.

Det vil selvfølgelig medføre en mulighed fremover for flere aktiviteter for de ældre borgere der, så kan spise sammen, lave filmdage, bankospil etc som de gjorde før Corona. I henhold til Kimmie er der nu ikke andre begrænsninger end dem Kærbo selv sætter.

Med hensyn til "borgermødet" vil alle beboerne på Kærbo blive inviteret, hvilket er ca. 30 fra ældreboligerne og op til 94 fra plejeboligerne. Ikke alle er friske nok til at deltage men de har muligvis pårørende der kan. Jeg ved pt. ikke hvordan alle vil få invitationen - specielt ikke i plejeboligerne, og hvor vidt de pårørende er blevet orienteret om at beboerne har fået disse invitationer.

Hvad jeg er ked af er, at mødet - som nu er et borgermøde - ikke når frem til alle i Ishøj med mindre de læser kommunens hjemmeside eller er på FaceBook. I henhold til Kimmie vil det blive lagt op i dag, fredag den 7. aug., altså 5 dage før borgermødet. Det er ikke fair mod de borgere som ikke læser hjemmesider eller er på FaceBook. Rigtig mange borgere vil ikke se invitationen, og mange vil måske have andre planer, da det er så kort varsel.

Såfremt der er flere end 70 der melder sig vil der blive afholdt et borgermøde mere lige efter det første. Altså 2 borgermøder på samme dag. Jeg vil selvfølgelig være til stede med underskriftslister mod lokalplan som folk kan skrive sig på til begge møder og da vi er blevet love taletid, ville det have været rart på forhånd at vide, hvor meget tid vi har, samt tid til forberedelse-det får vi ikke nu.

Bør vi ikke sætte borgernes sikkerhed over behovet for, at lukke forud indgåede aftaler, og blot kaste håndklædet i ringen og sige; "det må blive en anden gang"?

En anden gang, når demokratiet kan følges og alle få mulighed for at blive hørt...

Michael Brostrøm

Ishøj