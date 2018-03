Se billedserie Det er et dynamisk stykke, den unge pianist Sophie Andersen har valgt. Bagefter var hun tilfreds med sin præstation, og efter publikummets reaktioner at dømme var der enighed om det i salen. Foto: Petter Becker-Jostes

Lærerig konkurrence for unge musikere

Sydkysten - 10. marts 2018 kl. 12:25 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Først roligt, så lidt hurtigere. Langsomt igen, så endnu hurtigere, denne gang med venstre hånd over højre for at nå de høje toner.

Det er et dynamisk stykke, den unge pianist Sophie Andersen har valgt sammen med sin lærer og øvet sig på forud for den store dag i lørdags, hvor konkurrencen Unge Spiller Klassisk fandt sted på Hedelyskolen. Konkurrencen er for unge fra hele Region Sjælland, hvor den dygtigste håndfuld kommer til at spille en række koncerter med det professionelle Ensemble Storstrøm.

Det betyder dog ikke, at konkurrencen nødvendigvis handler om at vinde, men om at være med, understreger Ulrik Skat Sørensen, som er souschef på Den Musiske Skole i Greve og tovholder på arrangementet, der er det sidste af tre i regionen.

Det stykke, Sophie Andersen har valgt - Brahms Rhapsodi i g-mol op. 79 nr. 2 - er blot et halvt minuts tid fra de syv minutter. Alligevel spiller hun uden noder, og det helt uden unoder - næsten i hvert fald:

- Jeg er tilfreds med min præstation, der var kun nogle småting. Jeg synes, jeg fik det meste af musikken godt frem, siger Sophie Andersen.