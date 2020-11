Lærer udgiver bog

Bogen indeholder madretter med inspiration fra Vikingetiden. Stefan Polke har forsøgt at give et bud på, hvad man kunne forestille sig de gæve nordboer indtog af madvarer. Derfor forefinder læseren indledende afsnit om Vikingetidens madkultur: råvarer, forarbejdning, jagt, fiskeri, spiseredskaber, konserveringsmetoder, rituel mad etc. Her læner Stefan Polke sig tæt op ad de forskningsmæssige resultater fra blandet Nationalmuseet etc. Indledningen er skrevet i et levende og nemt sprog, der skal tiltale et bredt publikum og som vil kaste lys over Vikingetidens madkultur.