Lægesekretær snød sig til recepter - nu er hun dømt

Til gengæld var der flere formildende omstændigheder. Således købte hun medicinen, fordi hun led af spiseforstyrrelse - og det, at hendes sygdom var baggrunden for forfalskningerne, var én årsag til, at hun fik en mild dom på tre måneders betinget fængsel for dokumentfalsk efter straffelovens paragraf 172, som ellers har en strafferamme på op til to års fængsel, i særligt grove tilfælde helt op til seks år. Prøvetiden blev fastsat til et år og med betingelse om at være under tilsyn af Kriminalforsorgen, som under prøvetiden kan bestemme, at kvinden skal i psykiatrisk behandling. Det var også en formildende omstændighed, at kvinden ikke er tidligere straffet, og at der "kun" var tale om medicin mod mavesår til eget brug og ikke til videresalg.